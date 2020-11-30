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МТС приступила к тестам первой в России коммерческой базовой станции с отечественным ПО

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС начала тестирование первой в России коммерческой базовой станции 4G из опытно-промышленной партии с отечественным программным обеспечением, разработанным компанией OOO «ТЕНЕТ», независимым производителем решений для телеком-рынка.

МТС ввела в Казани в тестовую эксплуатацию на базе коммерческой сети LTE1800 малую базовую станцию RBS-100 производства «ТЕНЕТ», в которой впервые в России используется полностью российское ПО, включая программный стек. Аппаратная часть устройства собрана из импортных комплектующих с возможностью замены части из них на российские аналоги.

«МТС заинтересована в возрождении в России производства конкурентноспособного электронного и телекоммуникационного оборудования. Для этого мы осуществляем венчурные инвестиции, поддерживаем стартапы, сотрудничаем с отечественными исследовательскими центрами, разработчиками и производителями, включая небольшие высокотехнологичные предприятия. Мы с 2008 года работаем с компанией «ТЕНЕТ» и по результатам тестирования их разработки примем решение о создании на коммерческой сети МТС в Татарстане пилотного фрагмента с использованием этих базовых станций, – отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов. – Считаем, что задачу импортозамещения в электронной промышленности можно решить в том числе и за счет создания равных и конкурентных условий для поддержки инноваций со стороны государства и крупных корпораций»

По данным «ТЕНЕТ», в перспективе развитие разработки RBS-100 может позволить перейти на базовые станции, которые будут обладать программными и аппаратными решениями, полностью произведенными на территории РФ. Это позволит улучшить безопасность мобильной связи, уменьшить траты мобильных операторов на установку и обслуживание базовых станций, что на данный момент является одним из самых объемных пунктов в расходах, а также наладить экспорт представленного телекоммуникационного решения в другие страны.

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