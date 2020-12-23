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Oppo открыла лабораторию инноваций 5G в Индии

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Oppo объявила об открытии лаборатории инноваций 5G в центре исследований и разработок в Хайдарабаде (Индия). Предприятие создано с целью дальнейшего развития основных продуктовых технологий для 5G-экосистем. Открытие новой лаборатории – амбициозный шаг для Oppo, который ускорит коммерциализацию 5G и технологическое присутствие Индии в одной из самых быстроразвивающихся областей.

«Технологии 5G всегда были важным направлением развития Oppo, а Индия – одним из приоритетных рынков, мы высоко ценим местный вклад в развитие глобально бизнеса, – сказал Левин Лю, руководитель научно-исследовательского института Oppo. – Открывая лабораторию 5G в Индии, мы стремимся достичь большего прорыва в основных технологиях экосистемы 5G, а также способствовать трансформации отрасли вместе с нашими партнерами».

Разработка тесно связана с недавно анонсированной стратегией бренда 3 + N + X, где N представляет собой ряд областей, в которых компания Oppo является лидером: 5G, технологии искусственного интеллекта и связь. Лаборатория поможет развитию каждой из них.

Oppo внесла значительный вклад в формирование стандартов мобильной связи пятого поколения, а также в разработку продуктов, приложений и инновации. Компания считает себя ключевым производителем устройств, который способствовал глобальному прорыву на пути к единому стандарту 3GPP в 2015 г. К сентябрю 2020 г. Oppo представила 3GPP более 3 тыс. предложений, связанных со стандартом 5G, и подала в ETSI (Европейский институт телекоммуникационных стандартов) более 1 тыс. групп патентов. Кроме того, согласно данным японского исследовательского института NGB Corporation, Oppo входит в десятку ведущих мировых компаний по количеству заявленных групп патентов 5G.

Чтобы усилить позиции 5G на мировых рынках, Oppo тесно сотрудничает с ведущими отраслевыми партнерами, такими как Ericsson и Qualcomm. В 2020 г. компания совершила успешную передачу различных типов данных по коммерческой автономной 5G-сети в Швейцарии. Кроме того, Oppo также провела первый звонок в Whatsapp из Индии, используя 5G. На сегодняшний день Oppo установила соглашения по предоставлению услуг 5G более чем с 50 организациями по всему миру.

Oppo открывает в Индии три дополнительные функциональные лаборатории, созданные для исследований и разработок по улучшению характеристик камер, мощностей и производительности. Эти лаборатории будут сосредоточены на разработке новейших технологий для использования во всем мире.

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