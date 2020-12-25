MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца

Мобильный виртуальный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщил о коммерческом запуске услуг мобильной связи в 10 новых регионах страны в сжатые сроки и несмотря на сложные условия, вызванные пандемией COVID-19.

К настоящему моменту в состав домашнего региона MCN Telecom вошли: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Барнаул, Ижевск, Краснодар, Казань, Красноярск, Киров, Кемерово, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Томск, Челябинск и прилежащие к ним области. До конца года данный список с большой вероятностью пополнит и Калининград, где в настоящий момент продолжается тестирование услуг связи.

Федеральное агентство связи (Россвязь) выделило MCN Telecom ресурс нумерации в объеме более 40 тыс. мобильных номеров в кодах нумерации: DEF=993, DEF=958, DEF=931, DEF=995. Общая номерная емкость, находящаяся в обслуживании оператора на данный момент – более 50 тыс. мобильных номеров.

Мобильный виртуальный оператор связи MCN Telecom, реализующий проект MVNO для бизнеса с 2018 г., в сентябре текущего года вышел в массовый сегмент. До недавнего времени оператор предлагал малому и среднему бизнесу конвергентное решение, основанное на объединении фиксированной, мобильной и корпоративной связи с помощью FMC (Fixed Mobile Convergence), позволяющее создать единую корпоративную сеть мобильных и офисных телефонов с короткой нумерацией.

Кроме тарифа «Бесплатный», частным клиентам MCN Telecom предлагает новый для рынка телекома подход к ценообразованию True Cost (реальная стоимость), когда абонент за небольшую фиксированную ежемесячную плату, в которую включено вознаграждение оператора, получает услуги связи по себестоимости.

Также абоненты MCN Telecom имеют возможность участвовать в программах лояльности. Например, «Зарабатывай на входящих» – бонусная программа, позволяющая накапливать денежные средства за входящие звонки и тратить накопленные бонусы на любые услуги мобильной связи MCN Telecom.

«Действующие ограничения, вызванные пандемией COVID-19, распространились на все сферы деятельности, в том числе отрасль связи и оказали существенное влияние на замедление процесса запуска услуг мобильной связи в некоторых запланированных на присоединение в этом году регионах. В Брянске, Воронеже, Волгограде, Калуге, Оренбурге, Орле планируем начать подключение услуг мобильной связи в I квартале 2021 г. Намерены и в дальнейшем увеличивать охват домашней сети, но в более размеренном режиме», – сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

К настоящему моменту база клиентов, пользующихся услугами мобильной связи MCN Telecom составляет около 20 тыс. абонентов.