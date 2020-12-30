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Tele2 подвела итоги 2020 года

Телеком Мобильная связь

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги 2020 г. Несмотря на экстремальные для телеком-отрасли условия, Tele2 успешно адаптировала бизнес к новым реалиям, сделала фокус на развитии цифровых каналов и запустила инновационные продукты для поддержки изменившегося образа жизни клиентов.

Техническое развитие быстрее плана и выход в новый регион. Коронакризис усилил значимость услуг связи в России и внес коррективы в планы развития компании. Потребление мобильного интернета выросло на 57% год к году, голосовых услуг – на 12% по сравнению с 2019 г. С самого начала пандемии Tele2 фиксировала миграцию трафика в новые районы: из-за перехода на удаленный режим работы около 20% московских абонентов теперь постоянно находятся в Московской области и Новой Москве. Поскольку рост трафика по стране произошел, вопреки ожиданиям, в спальных районах и дачных поселках, компания экстренно сосредоточилась на строительстве сетей и увеличении их мощности в этих локациях. В условиях повышенных нагрузок на инфраструктуру Tele2 сохранила высокое качество сервисов.

Несмотря на пандемию Tele2 продолжила программу по выходу в новые регионы: в 2020 г. компания увеличила число регионов присутствия до 68, добавив на карту своих территорий Республику Алтай. Tele2 построила современную сеть в туристическом кластере республики менее чем за девять месяцев. Это стало особенно актуально на фоне возросшего спроса на путешествия по России из-за закрытия границ.

Цифровые сервисы для безопасности и поддержки клиентов. В рамках платформы «Другие правила» Tele2 продолжила предлагать абонентам цифровые сервисы, но под влиянием коронакризиса радикально сократила время вывода на рынок продуктов. Многие запущенные в 2020 г. услуги были ориентированы на то, чтобы скрасить досуг пользователей на самоизоляции и обеспечить их безопасность.

За пару недель Tele2 запустила виртуальный дом «По другим правилам», который бесплатно открыт абсолютно всем пользователям и предлагает контент на любой вкус. Это закрытые экскурсии по Эрмитажу, лекции от Arzamas, кулинарные мастер-классы от лучших шеф-поваров, онлайн-тренировки, топовые мировые сериалы.

Чтобы поддержать клиентов на пике карантинных ограничений, Tele2 запустила продукт «Сидим дома по другим правилам»: компания начисляла абонентам дополнительный гигабайт интернет-трафика за каждый день соблюдения самоизоляции.

Продолжая развивать экосистему услуг за счет партнерств, Tele2 предложила пользователям два уникальных для рынка продукта с интегрированным нетелеком-контентом: тариф «Игровой» с бонусами для геймеров и кинотариф с включенной подпиской к мультимедийному сервису Wink.

Цифровые подключения и традиционные офлайн-продажи. Для сохранения эффективности бизнес-процессов в коронакризис Tele2 сделала фокус на развитии цифровых каналов и создании новых сценариев доставки SIM-карт. В апреле количество SIM-карт Tele2, купленных с доставкой на дом, выросло в пять раз по сравнению с мартом. Чтобы поддержать возросший спрос и обезопасить клиентов, компания предложила бесконтактную доставку с возможностью саморегистрации карт. Всего за один уикенд Tele2 также запустила доставку SIM-карт водителями «Яндекс.Такси». Кроме того, компания открыла клиентам возможность самообслуживания: клиенты могли просто прийти в салон, взять карту без участия продавца и активировать ее дома. В продолжение этой темы Tele2 запустила продажи SIM-карты на маркетплейсе Wildberries и предложила клиентам оформить предзаказ оборудования из своей розницы на платформе goods.ru.

В условиях пандемии и снижения трафика посетителей розничная сеть Tele2 продолжила работу – так, даже в апреле в Москве открытыми оставались более 85% торговых точек. Несмотря на необычный год, в январе-декабре продажи смартфонов в сети Tele2 выросли на 1,3% в штуках и на 21% в денежном эквиваленте по сравнению с прошлым годом.

Развитие 5G и IoT. В поддержку темы 5G в начале года оператор провел первую в России прямую трансляцию на сети пятого поколения в миллиметровом диапазоне в городской среде. В августе несмотря на пандемию Tele2 предложила клиентам реально работающий пользовательский сценарий 5G: компания запустила услугу международного роуминга 5G в Швейцарии на сети оператора Sunrise. Осенью Tele2 договорилась со «Сбермобайлом», который развивает свой MVNO-проект на сети оператора, об исследовании 5G для создания цифрового двойника города и управления беспилотным транспортом. В этом году Tele2 провела комплексную модернизацию платформы для интернета вещей (IoT) на базе облачной опорной сети компании Ericsson, что теперь позволяет одновременно подключать 1 млн IoT-устройств.

MVNO для каждого. В 2020 г. не только развивала самый динамичный сегмент MVNO-бизнеса – банковских операторов, но вышла в новое направление проектов для известных медийных личностей. В сентябре на рынке появился Migo Mobile от бизнес-блогера Азама Ходжаева. В начале декабря о создании виртуального оператора Eagle Mobile объявил действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. В конце года свой MVNO-проект на сети Tele2 запустил Газпромбанк. По прогнозам компании, к 2025 г. MVNO-операторы будут обслуживать 10-15% мобильного рынка России – учитывая усилия Tele2 в данном направлении, она планирует забрать большую часть этих абонентов.



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