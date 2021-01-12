Спецпроекты

TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото

Телеком Беспроводная связь Техника

TP-Link представила первую mesh-систему со встроенной аудиоколонкой и голосовым помощником — Deco Voice X20. Устройство совмещает в себе возможности создания бесшовной сети mesh Wi-Fi и функции голосового помощника Amazon Alexa.

Deco Voice X20 формирует mesh-сеть стандарта Wi-Fi 6 и позволяет управлять ей с помощью встроенного голосового помощника Alexa. Mesh-система обеспечивает высокоскоростное подключение стандарта AX1800 по Wi-Fi и гигабитное подключение по кабелю с минимальными задержками по всему дому благодаря технологиям Wi-Fi 6 и Mesh.

Благодаря встроенному помощнику Alexa пользователь сможет управлять каждым аспектом своего умного дома без необходимости в отдельном смарт-девайсе, например, умной колонке. Помимо этого, технология Mesh Wi-Fi позволит пользователю быстро и эффективно выходить в интернет, а наличие колонок в модулях позволит воспроизводить аудио в разных комнатах.

«TP-Link работает над интеграцией устройств умного дома и Mesh Wi-Fi, потому что это предоставит дополнительные возможности нашим клиентам, – сказал Пинджи Ли, генеральный директор и вице-президент направления потребительских и корпоративных решений TP-Link. – Наша компания стремится создавать решения, обеспечивающие широкое и эффективное покрытие беспроводной сети. Модель Deco Voice X20 была разработана, чтобы исследовать будущее умного дома».

deco_voice_x20.jpg

TP-Link Deco Voice X20

Deco Voice X20 использует стандарт Wi-Fi 6 для обеспечения высокой скорости беспроводной связи, усиленного сигнала и стабильного подключения. Поддержка Wi-Fi 6 позволяет множеству устройств выполнять большое количество емких задач без снижения производительности, обеспечивая высокую эффективность потового вещания в формате Ultra-HD, быструю загрузку файлов или онлайн-игры без задержек. Поддержка технологии OFDMA существенно улучшает качество работы большого количества устройств в сети. Mesh-система Deco Voice X20 формирует широкое покрытие Wi-Fi на площади до 350 м2 (комплект из двух устройств) с усиленным сигналом, BSS Color и технологией Beamforming.

Встроенные функции Alexa обеспечивают качественный звук и удобное голосовое управление. Deco Voice X20 позволяет управлять устройствами системы умного дома, узнавать текущую погоду, вносить изменения в свое расписание, включать любимые плейлисты и многое другое. Все, что потребуется пользователю — это спросить «Алексу».

Deco Voice X20 совместим с другими продуктами, поддерживающими Alexa, а также устройствами других моделей Deco. Технология TP-Link Mesh объединяет Deco Voice X20 с другими устройствами Deco в единую сеть, а встроенный динамик в каждом блоке Deco Voice синхронизируется друг с другом, обеспечивая стабильное покрытие Wi-Fi и поддержку голосового управления.

Встроенный помощник Alexa позволяет управлять устройствами TP-Link Tapo, а также многими продуктами системы умного дома, которые поддерживают Alexa.

Другие материалы рубрики

Министр цифрового развития России заболел коронавирусом

Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома»

Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство

Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров

Американский провайдер заблокирует Facebook и Twitter за цензуру против Трампа

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix

Техноблог

Нужно ли вам дома NAS-хранилище и как его выбрать?

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды

Суперманевренный дрон с оперением может двигать крыльями и хвостом

Самые интересные космические открытия в 2020 году
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации