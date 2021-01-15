Asus представила маршрутизатор RT-AX68U с поддержкой Wi-Fi 6. Фото

Asus представила RT-AX68U, беспроводной маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 и новейшего сервиса Instant Guard для безопасного подключения к общественным сетям Wi-Fi.

Поддержка стандарта 802.11ax (Wi-Fi шестого поколения) и антенная конфигурация 3x3 MIMO позволяют получать скорость беспроводного соединения до 2700 Мбит/с в домашней сети. Маршрутизатор RT-AX68U обеспечивает обширную зону покрытия и стабильный уровень беспроводного сигнала для множества одновременно подключенных устройств. Кроме того, он поддерживает новый бесплатный сервис Instant Guard, который позволяет всего в один клик через мобильное приложение обезопасить подключение к общественным сетям Wi-Fi.

Маршрутизатор RT-AX68U разработан для современного стиля жизни и легко впишется в любой интерьер благодаря изящно оформленному вертикально ориентированному корпусу.

Маршрутизатор RT-AX68U обеспечивает расширенную зону покрытия беспроводной сети и высокую скорость соединения для большого количества одновременно подключенных устройств в современных домах. Технология OFDMA, реализованная в стандарте Wi-Fi шестого поколения, вертикальная ориентация корпуса и использование трех внешних антенн для разделения потоков данных (конфигурация 3x3 MIMO) – все это позволило значительно расширить зону покрытия и увеличить скорость передачи данных по сравнению с возможностями маршрутизаторов предыдущего поколения. Уверенной передаче беспроводного сигнала на подключенные устройства также способствует специальная технология формирования луча.

Новый маршрутизатор Asus RT-AX68U

Маршрутизатор RT-AX68U поддерживает технологию ячеистых сетей AiMesh. Она позволяет объединять совместимые маршрутизаторы в ячеистую домашнюю сеть с «бесшовным» роумингом между узлами и широким покрытием без «мертвых» зон.

RT-AX68U – первый маршрутизатор Asus, в котором реализована поддержка нового сервиса Asus Instant Guard. Это удобное решение позволяет через мобильное приложение обеспечить безопасность и приватность при подключении к общественным сетям Wi-Fi. Огромная популярность бесплатных сетей Wi-Fi в общественных местах по всему миру делает их привлекательной мишенью для хакеров и злоумышленников, которые пытаются украсть личные данные пользователей во время незащищенного подключения к таким сетям. Сервис Instant Guard решает эту проблему с помощью технологии VPN (виртуальная частная сеть), создавая защищенный канал для передачи зашифрованных данных через маршрутизатор RT-AX68U. Таким образом, все данные, передаваемые по сети Wi-Fi, защищены от несанкционированного просмотра посторонними лицами.

В отличие от сторонних сервисов VPN, технология Instant Guard использует VPN-сервер, работающий на маршрутизаторе RT-AX68U. Так соединение получается еще более безопасным, и при этом сервис Instant Guard бесплатен. Маршрутизатор RT-AX68U также позволяет использовать сторонние VPN-сервисы, но приложение Instant Guard отличается настолько удобным и интуитивно понятным интерфейсом, что каждый сможет легко настроить безопасное подключение всего за один клик, для этого абсолютно не обязательно быть техническим специалистом.

Подключение по технологии Instant Guard также имеет еще одно важное преимущество в виде бесплатной пожизненной лицензии на антивирусное программное обеспечение Asus AiProtection, встроенное в маршрутизатор RT-AX68U. Оно блокирует доступ к вредоносным сайтам и защищает подключенные устройства от заражения компьютерными вирусами. Сервис Instant Guard будет доступен в ряде новых моделей маршрутизаторов Asus, список которых будет объявлен позднее в 2021 г.