Спецпроекты

«Ростелеком» подключил цифровые сервисы для самого мощного ветропарка России

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ

«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами связи самый мощный ветропарк России – расположенную в Ставропольском крае Кочубеевскую ветряную электростанцию (ВЭС), которая была запущена в конце прошлого года и сразу же приступила к поставкам электроэнергии на оптовый рынок.

Для подключения Кочубеевской ВЭС к сетевой инфраструктуре технические специалисты «Ростелекома» проложили оптоволоконный кабель протяженностью 10 км. Работы велись в сложных условиях холмистой местности на глубине 1,5 метра с переходом через магистральный газопровод высокого давления. В итоге национальный цифровой провайдер обеспечил для электростанции подключение к интернету с пропускной способностью до 200 Мбит/с и цифровую телефонию. Связь будет использоваться энергетиками для сбора и передачи телеметрических данных с электроэнергетических установок в рамках М2М-системы в диспетчерский пункт станции, а также для координации работы сотрудников.

«Мы довольны сотрудничеством с “Ростелекомом”. Построенные для ветростанции линии связи обеспечивают стабильную работу оборудования. Это наш первый, но не последний совместный проект в регионе. Программа строительства ВЭС ведется еще на трех площадках в Ставропольском крае и Ростовской области», – сказал Дмитрий Николин, начальник управления информационных технологий компании «Новавинд».

Кочубеевская ВЭС входит в структуру компании «Новавинд» (дивизион «Росатома» по реализации проектов в ветроэнергетике) и состоит из 84 электрогенерирующих ветроустановок с мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая среднегодовая выработка станции составляет 496,7 млн кВт/ч.

«“Ростелеком” продолжает развивать партнерство с крупнейшими национальными компаниями, повышать эффективность отечественной промышленности, энергетики и бизнеса. Решение таких амбициозных задач формирует дополнительные компетенции наших специалистов. Каждый высокотехнологичный объект не обходится без внедрения инновационных разработок. Этот опыт мы успешно применяем для усовершенствования сервисов и повышения качества наших услуг», – отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала «Ростелекома».

«Ростелеком» выступает в качестве цифрового партнера для зеленой энергетики на Юге и в стране в целом. В числе объектов, которые компания обеспечивает интернетом и современными сервисами на его основе, Адыгейская ветростанция, три солнечные электростанции в Волгоградской области и другие.



Другие материалы рубрики

Власти предупредили об опасности слияния двух постсоветских телеком-гигантов

Роскомнадзор потратит сотни миллионов на проверку всех сотовых абонентов России

Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля

Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа

Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Техника за миллион: самые дорогие устройства на рынке

Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM

Техноблог

Безопасность Google Диска — как защитить ваши документы в облаке

Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение

Показать еще

Наука

Новый электронный чип ИИ работает просто от света

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно

Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом