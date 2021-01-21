Спецпроекты

В Астраханской области вызвать врача помогает голосовой помощник «Ростелекома»

Телеком

«Ростелеком» реализует пилотный проект по использованию голосового помощника с искусственным интеллектом в системе здравоохранения Астраханской области. При звонке на единый номер 122 робот нового поколения помогает оформить вызов врача на дом, что позволяет в разы снизить время ожидания ответа. Если пилотный проект будет признан успешным, функциональность голосового помощника может быть расширена.

Ключевая особенность проекта — интеграция голосового помощника с региональной медицинской информационной системой: вызов, оформленный умным роботом, сразу же отражается в ИТ-системе и становится заданием для специалистов медицинского учреждения. Программное обеспечение с использованием технологий искусственного интеллекта по синтезу речи предоставила компания Neuro.net.

Цифровой голосовой оператор может одновременно общаться с 300 звонящими, разгружая контактные центры и медицинские учреждения от входящих звонков, особенно в пиковое время. Цифровые операторы на базе нейросети умеют вести сложные беседы. Они обучаются в процессе работы и способны воссоздавать эмоции и интонации обычной повседневной речи, прекрасно понимают разговорные речевые обороты любой сложности, включая цифры «два ноля» и «три пятерки» или ответ «да нет, наверное».

«Пандемия стала дополнительным стимулом для ускорения цифровизации многих сфер нашей жизни. И что особенно важно и значимо — в сфере здравоохранения, которая сегодня испытывает колоссальные нагрузки. Поэтому пилотный проект цифровых голосовых операторов Министерства здравоохранения Астраханской области имеет большие перспективы для внедрения и дальнейшего развития. Он не только позволит снизить нагрузку на контакт-центры, но также исключит человеческий фактор и сопутствующие ошибки, повысит скорость и доступность медицинской помощи для населения. Мы видим, как применение умных технологий меняет жизнь людей в лучшую сторону, поэтому продолжим их развитие и внедрение во всех регионах Юга», — сказал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком» Денис Лысов.

«Сегодня мы делаем все возможное, чтобы не просто держать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции под контролем, но и реально помогать заболевшим астраханцам получать своевременную помощь и рекомендации по защите здоровья. Цифровые технологии на основе искусственного интеллекта помогают справляться с этой задачей не хуже подготовленных профессионалов, особенно в условиях возрастающей психологической нагрузки на операторов контакт-центра в связи с ростом количества звонков. Мы надеемся, что проект успешно себя зарекомендует и планируем задействовать голосового помощника на постоянной основе», — отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Андрей Сашин.

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