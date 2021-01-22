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«Билайн» объявил об увеличении покрытия и скорости мобильного интернета в Москве

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«Билайн» объявил о завершении масштабного проекта по улучшению качества и доступности мобильного интернета в Москве. В компании завершился процесс по перераспределению частотного диапазона 2100 из сети 3G в 4G – рефарминг UL2100. Реализация проекта позволила расширить используемый частотный диапазон в сети LTE с 30 до 45 МГц, что привело к увеличению средней скорости мобильного интернета более чем на 30%, а пиковая скорость теперь может достигать до 350 Мбит/c.

В ходе проекта в Москве запустили более 2,3 тыс. новых базовых станций LTE 2100. Чтобы сохранить качество голосовой связи на высоком уровне, «Билайн» построил более 800 новых базовых станций 3G.

По данным исследовательского проекта «Билайн.Аналитика», мобильный трафик в сети 4G в Москве вырос на 61% в декабре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его доля в общем объеме мобильного трафика в сети «Билайна» достигает уже 93%. Также на 36% увеличился средний объем 4G-трафика на одного пользователя.

Для того, чтобы клиенты «Билайна» при возрастающих нагрузках на сеть, вне зависимости от своего местоположения в Москве, могли пользоваться мобильными сервисами от почты до онлайн-кинотеатров, «Билайн» реализует в Московском регионе масштабную кампанию по развитию сети. За 2020 г. компания построила более 10 тыс. новых базовых станций, увеличив темпы строительства сети в три раза.

Дмитрий Машин, директор Московского региона компании «Вымпелком», сказал: «Непрерывный и стабильный доступ в сеть по пути следования наших клиентов является главной целью развития сети в Москве. Весь 2020 г. мы строили новые базовые станции рекордными темпами как над землей, так и под ней –в метро, увеличивая темпы строительства. Но важно не только строить новое, но и грамотно использовать существующий технический ресурс. Увеличение частотного диапазона в сети LTE позволило нам улучшить скоростные параметры и доступность мобильного интернета для москвичей в короткий срок».



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