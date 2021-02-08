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«Ростелеком» в Челябинской области обеспечил работу виртуального автоинформатора по вопросам COVID-19

Телеком

Провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» обеспечил запуск виртуального автоинформатора, который оповещает жителей Южного Урала о результатах теста на коронавирусную инфекцию. Цифровой сервис заработал в рамках договора с Челябинским областным отделением Общероссийского детского благотворительного фонда. Теперь жители Южного Урала, сдавшие анализ на COVID-19, узнают его результаты не выходя из дома.

Председатель Челябинского областного отделения Общероссийского детского благотворительного фонда Вячеслав Скворцов сказал: «Проект реализуется по программе фонда "Семья" с целью профилактики и охраны здоровья южноуральцев. Программа предусматривает повышение качества бесплатных услуг по бесконтактному оповещению жителей о результатах их тестирования на коронавирусную инфекцию. Польза такого бесконтактного сервиса в наше непростое время очевидна. Он помогает тысячам южноуральцев оперативно и без лишних усилий узнать результаты своего анализа на коронавирус. Голосовой информатор не только сообщает результаты теста, но и дает рекомендацию, как быть в том случае, если тест положительный или требуется его пересдача. При этом звонок совершается с письменного согласия жителей, которые указали для этого свой номер телефона. Наша деятельность направлена на укрепление южноуральских семей в любом смысле этого слова. Здоровая семья — крепкие дети».

Виртуальная АТС (ВАТС) самостоятельно набирает номер телефона абонента и сообщает ему результаты согласно нескольким голосовым сценариям: «у вас положительный результат», «у вас отрицательный результат», «результат не определен, требуется пересдача».

Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала «Ростелекома», сказал: «Компания "Ростелеком" организовала работу этой виртуальной АТС в сжатые сроки. За месяц цифровой медработник совершил более 105 тыс. вызовов на телефоны жителей Южного Урала. Возможности такой услуги обширны: это не только организация телефонии через интернет с функциями переадресации и голосовых оповещений. ВАТС дает возможность формирования очереди и распределения вызовов, записи и хранения телефонных разговоров. С начала пандемии коронавируса мы видим возрастающий интерес наших партнеров к таким цифровым бесконтактным сервисам».

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