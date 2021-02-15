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Назначен директор Дальневосточного филиала «Ростелекома»

Бизнес Кадры Телеком

С 15 февраля 2021 г. вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома» назначен Андрей Карташов. Ранее он занимал должность директора объединенного филиала «Ростелекома» в Тульской и Рязанской областях.

В новой должности Андрей Карташов продолжит цифровизацию Дальневосточного региона и укрепление лидерских позиций телекоммуникационного оператора на территории ДФО.

Андрей Карташов родился 28 января 1974 г. В 1995 г. закончил Дальневосточный коммерческий институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 1997 — Дальневосточный государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В 2008 г. получил диплом Московского международного университета по специальности «Мастер делового администрирования».

До 1999 г. работал в Государственной налоговой инспекции, затем на Владивостокской междугородной телефонной станции «Электросвязь» Приморского края. С 2002 г. — главный бухгалтер компании «Дальсвязь», а с февраля 2006 — главный бухгалтер «Центртелекома». С апреля 2011 г. — заместитель директора — директор по экономике и финансам макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома».

С ноября 2014 г. возглавлял Тульский филиал «Ростелекома» и с июня 2018 также руководил Рязанским филиалом. С января 2020 г. — директор филиала «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях.

Под руководством Андрея Карташова на территории Тульской и Рязанской областей реализованы крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

В течение 2015–2018 гг. в Тульской области реализована единая информационно-коммуникационная сеть (ЕИКС) на основе волоконно-оптических линий связи (подключено более 2,5 тыс. учреждений).

В 2017 г. в Тульском регионе — первом в России — завершены работы по подключению к Сети всех лечебно-профилактических учреждений. В настоящее время высокоскоростными каналами связи обеспечено более 600 ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) и ЛУ (лечебное учреждение).

В 2020 г. в целях развития туризма в Туле и области организованы услуги связи для пяти федеральных музеев музейного квартала (первого в России). Реализованы проекты «Умный музей», «Онлайн-дверь», «Мобильная онлайн-дверь», мобильное приложение для туристов VisitTula.

В 2020 г. завершены работы по созданию комплексной информационной системы видеонаблюдения в Тульской области. В единую систему подключены 550 видеокамер по всему региону.

В 2020 г. реализован проект по созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Тульской области.



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