«Элтекс» разработал индустриальный коммутатор MES3708P

«Элтекс» разработал новую модель индустриального коммутатора MES3708P с классом защиты IP55. MES3708P имеет защищенный металлический корпус и может устанавливаться внутри опор уличного освещения или непосредственно на улице (без приобретения специального телекоммуникационного шкафа).

Модель способна функционировать в широком температурном диапазоне: от -40 до +60 °С, что позволяет использовать устройства в регионах как с экстремально высокой, так и низкой температурой окружающей среды.

Основные характеристики: Степень защиты: IP55, 8 портов 10/100/1000 Base-T c поддержкой PoE/PoE+, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP), бюджет мощности PoE/PoE+ 120 Вт, питание 100-240 В AC, 60/50 Гц, расширенные функции L2, поддержка Multicast (IGMP Snooping, MVR), расширенные функции безопасности (L2-L4 ACL, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection и др.), рабочий температурный диапазон: от -40 до +60 °С.

Модель используется в федеральных проектах «Безопасный город» и «Умные остановки», которые повсеместно реализуются на территории России.