Спецпроекты

Подтверждена корректность работы продуктов Vipnet с отечественными ВКС-системами

ПО Софт Телеком

«Инфотекс» объявила о результатах комплексного тестирования продуктов Vipnet с участниками российского рынка в сфере разработки систем видео конференцсвязи (ВКС): компании Spirit — программный ВКС-сервер «Videomost с клиентами на ПК и мобильных», НТЦ «Протей» — ВКС под брендом «Протей-ВКС» и другие системы ВКС.

В современном динамичном мире оперативность управления территориально-распределенной компанией (персоналом, проектами, ресурсами) приобретает все большую значимость. Для обеспечения оперативного управления многие компании используют системы аудио- и видеосвязи. Как правило, при построении такого рода систем применяются сети общего пользования – интернет и арендованные у провайдера каналы. При этом информация, передаваемая по данным каналам, является конфиденциальной, а, следовательно, требует защиты. Продукты линейки Vipnet компании «Инфотекс» способны ее обеспечить.

«Инфотекс» совместно с обозначенными выше компаниями организовала и провела встречное тестирование продуктов Vipnet с каждой из этих систем ВКС, в ходе которого были подтверждены возможности технологии Vipnet по защите систем ВКС.

В рамках данного тестирования была разработана программа и методика испытаний, в соответствии с которой было выполнено тестирование. Результаты данного тестирования подтверждены подписанными сертификатами технологической совместимости.

Кроме этого, компания «Инфотекс» ведет работу по интеграции собственного защищенного мессенджера Vipnet Connect с указанными системами ВКС, что позволит обеспечить единую точку коммуникаций и защиту подключения к корпоративному периметру.

Андрей Свириденко, председатель правления Spirit, сказал: «Сервер Videomost обеспечивает надежную защиту пользовательских данных, так как вся информация об учетных записях пользователей хранится внутри корпоративной сети, а не в облаке. Дополнительно, при установках в государственных, военных и силовых структурах РФ, весь трафик, все передаваемые данные могут шифроваться с помощью Vipnet от «Инфотекс» и работать вместе на шифрованном канале по VPN. Результаты тестирования подтверждают, что Videomost и «Инфотекс» уже давно готовы обеспечивать надежные и безопасные видеокоммуникации в госорганизациях и госкорпорациях с использованием только отечественного ПО».

«Нам, как производителю ВКС со статусом ТОРП, важно иметь надежного российского технологического партнера для обеспечения достаточного уровня защиты и конфиденциальности данных — отметил Владимир Фрейнкман, директор по маркетингу и системным исследованиям НТЦ «Протей». — Учитывая запрос государства на создание надежной отечественной ИТ-инфраструктуры, мы активно двигаемся в сторону глубокой интеграции с лучшими российскими продуктами и создания партнерской экосистемы для обеспечения привычного высокого качества сервиса для конечных пользователей».

«Компания «Инфотекс» обладает большим опытом по защите систем ВКС у существующих заказчиков, нами были реализованы проекты по защите территориально распределенных систем видеоконференцсвязи для множества крупных как коммерческих, так и государственных заказчиков, при этом организованное нами комплексное тестирование наших продуктов еще раз доказало возможности технологии Vipnet для защиты любого типа трафика включая высоконагруженный потоки данных в системах ВКС. В настоящее время нами ведутся работы по подтверждению совместимости наших продуктов и с другими российскими разработчиками систем ВКС. В ближайшем будущем мы планируем расширить список совместимых ВКС», — сказал Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «Инфотекс».



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