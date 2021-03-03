SPB TV подписала договор с НТРК Узбекистана о дистрибуции контента на узбекском языке

SPB TV подписала договор с НТРК Узбекистана о дистрибуции контента на узбекском языке на территории России и СНГ.

В соответствии с подписанным соглашением контент на узбекском языке впервые станет официально размещаться на ТВ-платформах России и стран СНГ. Контент в HD-качестве будет доступен на любых устройствах, включая все типы мобильных экранов, планшеты, ПК и SmartTV с поддержкой новейших технологий DRM. Совокупная аудитория во всех зонах распространения составит предположительно не менее 2,5 млн зрителей.

На первом этапе конечному пользователю будут доступны 12 каналов национальной телерадиокомпании Узбекистана: новостные, спортивные и развлекательные. Зрители смогут пользоваться электронной программой передач (EPG), функциями catch-up («видеоархив»), timeshift («отложенный просмотр») и другими возможностями онлайн-медиа.

Благодаря технологии замены рекламы по встроенным меткам в каждом регионе вещатели смогут транслировать рекламные ролики, отвечающие потребностям аудитории.

Вещательная сеть НТРК включает 14 центральных теле- и радиоканалов, а также 12 территориальных телерадиокомпаний во всех регионах страны. Среди них – круглосуточный информационно-аналитический телерадиоканал, освещающий новости как в стране, так и зарубежном.

Стоит также отметить что в 2018 г. НТРК первой в Центральноазиатском регионе и на всем постсоветском пространстве запустила круглосуточный телеканал сверхвысокой четкости 4K – Lux TV.

Сегодня НТРК Узбекистана динамично развивает свою деятельность и успешно утверждается на рынке медиауслуг. В 2021 году телевидение Узбекистана отметит свое 65-летие.

Председатель Национальной телерадикомпании Республики Узбекистан Алишер Хаджаев сказал: «В последние годы видеоконтент распространился на мобильные устройства. С каждым днем все больше людей переходят на OTT-видеохостинги и стриминговые платформы. Смартфоны и планшеты позволяют нам смотреть «Родное ТВ» в поездках, во время пребывания в краткосрочных и длительных командировках в ближних и дальних странах. Наше соглашение с компанией SPB TV открывает новые возможности для контента на узбекском языке: теперь мы можем делиться своими проектами, учиться и общаться с единомышленниками».

Кирилл Филиппов генеральный директор компании SPB TV отметил: «Наш партнер НТРК является абсолютным лидером по производству ТВ-контента на узбекском языке. Согласно официальной статистке, в России сейчас постоянно находится более 2 млн граждан Узбекистана. Долгое время эта аудитория не имела возможности смотреть контент на родном языке. Наше соглашение с НТРК решает эту проблему. Уверен, что качественный и разнообразный контент на узбекском языке будет востребован и откроет новые перспективы для монетизации».