«Триколор» и «Яндекс» договорились о трансляциях матчей ФНЛ

Футбольная национальная лига, «Яндекс» и мультиплатформенный оператор «Триколор» договорились о начале показа матчей ФНЛ в спутниковом эфире. Российские телезрители увидят игры второго по силе и популярности дивизиона отечественного футбола на новом телеканале «Футбольный».

Канал «Футбольный», ставший частью запущенного «Триколором» 1 марта 2021 г. проекта под названием «Спортивный», доступен клиентам оператора в пакете «Единый».

«Для «Триколора» присутствие прямых трансляций матчей ФНЛ на нашем новом канале «Футбольный» очень важно, так как мы целенаправленно работаем над улучшением контентного предложения для нашей аудитории. Российский спорт и его поддержка для нас стратегически важны. А учитывая потребительские предпочтения российских болельщиков в плане смотрения футбола именно на ТВ и глубокое региональное проникновение «Триколора», мы абсолютно уверены, что от этого выигрывает и футбол, и вещатель и, самое главное — зритель», — сказал заместитель генерального директора по контентной политике «Триколора» Николай Орлов.

Матчи всех туров Футбольной национальной лиги клиенты «Триколора» смогут увидеть не только через спутник, но и в интернете. Бесплатные трансляции игр будут доступны в приложении «Триколор кино и ТВ» на мобильных устройствах и телевизорах с функцией Smart TV, а также на сайте онлайн-кинотеатра оператора.

Матчи ФНЛ по-прежнему будут доступны в прямом эфире и на «Яндексе», где поклонники клубов лиги привыкли видеть их течение последних полутора сезонов.

«Для нас появление на телевидении в регулярном показе — несомненный шаг вперед. Мы становимся ближе к своим болельщикам и фактически получаем новую аудиторию за счет охватов самого большого оператора платного ТВ в России. Планируем и дальше работать над совершенствованием нашего контента совместно с «Яндексом и «Триколором», — сказал президент ФНЛ Александр Алаев.

«Наше партнерство с «Триколором» — это очередной шаг в процессе популяризации лиги и российского футбола. Наша цель — сделать так, чтобы любители футбола имели больше возможностей для просмотра матчей ФНЛ на разных платформах и устройствах и надеемся, что зрители это оценят», — сказала Юлия Мишкуц, руководитель направления лицензирования спорта в «Яндексе».