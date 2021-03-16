TP-Link объявила о старте продаж нового усилителя сигнала RE550. Цена. Фото

TP-Link объявила о старте продаж нового усилителя сигнала Wi-Fi – TP-Link RE550. Устройство работает в двух диапазонах по стандарту 802.11ac и позволяет увеличить площадь покрытия Wi-Fi при подключении к роутеру. Рекомендованная розничная цена усилителя сигнала составляет 4990 руб.

TP-Link RE550 позволяет расширять покрытие пользовательской Wi-Fi сети на скорости до 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и обладает поддержкой 3×3 MIMO. Усилитель сигнала подключается к роутеру по Wi‑Fi и устраняет в помещении зоны со слабым сигналом, предоставляя возможность использовать стабильный беспроводной выход в интернет на большей площади.

Технология Onemesh от TP-Link позволяет организовывать Wi‑Fi-сеть с одним именем и бесшовным покрытием во всем доме — достаточно подключить TP-Link RE550 к роутеру с поддержкой Onemesh. Также усилитель поддерживает технологию адаптивного выбора пути, что обеспечивает оптимальную скорость подключения для устройств.

Кроме того, устройство оснащено высокоскоростным режимом, который позволяет использовать один диапазон Wi-Fi для backhaul‑связи, а другой – для подключения клиентских устройств, увеличивая пропускную способность расширенной Wi‑Fi сети. TP-Link RE550 обладает гигабитным портом Ethernet, который позволяет удобно подключать к беспроводной сети такие устройства, как Smart TV, игровые консоли и персональные компьютеры.

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-Link RE550

Основные характеристики RE550: максимальная скорость Wi-Fi: до 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц; непрерывная потоковая передача: технология Onemesh; позволяет усилителю подключаться к Wi-Fi роутерам TP-Link c Onemesh для создания единой бесшовной сети; три антенны: регулируемые внешние антенны обеспечат оптимальное покрытие и надежное подключение; отсутствие мертвых зон Wi-Fi: соединение с существующим маршрутизатором позволяет увеличить зону покрытия сигнала, чтобы навсегда решить проблему «мертвых зон»; простая настройка и управление с мобильным приложением TP-Link Tether; безопасное соединение в одно касание: мгновенно подключите усилитель к маршрутизатору, нажав кнопку WPS; умный индикатор сигнала: позволит узнать качество сигнала и поможет найти подходящее место для оптимального покрытия Wi-Fi; гигабитный порт Ethernet: позволит подключить к сети проводное устройство.