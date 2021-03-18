Спецпроекты

TP-Link представила настольный мультигигабитный коммутатор линейки Omada. Фото

Телеком Проводная связь Техника

TP-Link, поставщик сетевых решений, представила новый настольный коммутатор линейки Omada – TL-SG108-M2. Устройство оснащено восемью портами 2,5 Гбит/с, которые обеспечивают надежное высокоскоростное подключение с минимальной задержкой и позволяют отказаться от использования кабеля категории 6. Компания TP-Link предлагает широкую линейку устройств Omada, которая соответствует современным потребностям бизнеса и отвечает высоким стандартам построения корпоративных сетей.

Технология автосогласования скорости (100 Мбит/с; 1 Гбит/с; 2,5 Гбит/с) и наличие восьми портов 2,5 Гбит/с обеспечивают максимальную производительность для подключенных устройств и коммутационную способность 40 Гбит/с, что оптимально подходит при развертывании сети для малого и среднего бизнеса, а также для домашнего использования.

Более того, мультигигабитные порты – эффективный способ полноценного сетевого подключения точек доступа с Wi‑Fi 6, таких как TP-Link EAP620HD и TP-Link EAP660HD. Высокая скорость проводного подключения предоставляет пользователям возможность быстрого создания резервных копий рабочих станций и быстрого сохранения файлов на сервер или NAS.

Эргономичная конструкция без вентиляторов обеспечивает бесшумную работу коммутатора, в то время как прочный металлический корпус равномерно распределяет тепло и позволяет разместить устройство как на столе, так и на стене. Для начала работы достаточно подключить TL-SG108-M2 к сети. Благодаря технологии авто‑MDI/MDIX пользователь может отказаться от использования перекрестного кабеля.

tplinkomada.jpg

Коммутатор TP-Link Omada TL-SG108-M2

Ключевые характеристики коммутатора: порты 2,5 Гбит/с – восемь портов 2,5 Гбит/с обеспечат максимальную производительность для подключенных устройств и коммутационную способность 40 Гбит/с; высокоскоростные подключения – для точек доступа, серверов, устройств NAS, рабочих станций на скорости до 2,5 Гбит/с; подходящий выбор для различных сценариев – для домашних и небольших офисов, а также очень быстрой передачи данных между рабочими станциями; бесшумная работа – тихая работа благодаря продуманной конструкции и отсутствию вентилятора; Plug and Play – простая установка без помощи специалиста; металлический корпус – прочный корпус из металла и возможность установки на столе или стене.

Другие материалы рубрики

Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах

Роскомнадзор вводит тотальную слежку за переговорами и передвижениями всех россиян. Как под нее не попасть

CNews Analytics выпустил обзор рынка решений для резервного копирования

«Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

«Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Техноблог

Что на самом деле можно вычислить по IP?

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера