Состоялось тестирование оборудования ГМССБ системы подвижной спутниковой связи «Иридиум» в акватории Северного морского пути

«Морсвязьспутник» совместно с «Иридиум коммьюникешенс» организовали тестирование спутниковой телефонии и аварийных сеансов связи, в том числе доставку ИБМ (информации о безопасном мореплавании) с использованием комплекта оборудования ГМССБ системы подвижной спутниковой связи «Иридиум» модели LT-3100S производства Lars Thrane A/S, установленного на атомных ледоколах «Ямал» и «50 лет Победы», в арктических широтах, в том числе в акватории Северного морского пути (СМП). Тестирование проводилось по согласованию с Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) и при поддержке «Атомфлота».

Спутниковый терминал LT-3100S был разработан специально для морских судов и поддерживает все функции ГМССБ (Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности). LT-3100S соответствует требованиям Международной морской организации (IMO) и Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS). За связь судов с ГМССБ отвечает спутниковая группировка Iridium, единственная система спутниковой связи, которая обладает 100% глобальным покрытием и действует в любой точке арктического региона.

В процессе тестирования ледоколы проделали значительный путь по трассе СМП, в ходе которого ежедневно совершались телефонные звонки и отправка SMS.

Особое внимание было уделено сервисам ГМССБ – передаче с судна сигнала бедствия и приему на судах информации по безопасности мореплавания (ИБМ) районов NAVAREA/METAREA XX и XXI, которые находятся в зоне ответственности Российской Федерации. Передача ИБМ на суда осуществлялась с использованием возможностей нового сервиса Iridium SafetyCast при участии официальных российских поставщиков ИБМ, признанных ИМО. Тестирование спутникового терминала LT-3100S показало, что оборудование полностью удовлетворяет потребности современных судов в необходимых телекоммуникационных услугах.