Huawei и Navigine заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Huawei, разработчик ИКТ-решений, и глобальный поставщик интегрированных технологий навигации Navigine, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В рамках технологического партнерства стороны намерены сконцентрироваться на создании интегрированных решений, позволяющих осуществлять высокоточную навигацию и трекинг объектов внутри помещения. Первый совместный проект в этой области был представлен компаниями в октябре 2020 г. – тогда Huawei и Navigine вывели на рынок совместное решение «Навигация в помещении». Благодаря использованию алгоритмов Navigine и новейших точек доступа Huawei Wi-Fi 6 со встроенными Bluetooth-модулями, система предложила пользователям широчайший спектр опций: от контроля работы персонала до оптимизации логистических процессов и обеспечения безопасности (путем отслеживания перемещений и информирования людей о том, что они заходят в опасную зону). Более того, используя платформу «Навигация в помещении», разработчики могут самостоятельно создавать мобильные приложения и комплексные системы для навигации, аналитики и маркетинга, чтобы улучшить клиентский опыт и повысить качество обслуживания.

Высокий потенциал совместного решения также обеспечивают простота внедрения (система не требует установки дополнительной инфраструктуры) и способность работать с носимыми устройствами и маяками различных производителей, что создает дополнительные преимущества для заказчика и позволяет рационально подойти к вопросу инвестиций в проект. Пользователи, в свою очередь, отмечают бесшовный переход между навигацией внутри и снаружи помещения, который стал возможен благодаря использованию интеллектуального оборудования Huawei.

Возможности существующей платформы в ближайшее время планируется использовать для разработки и внедрения персонализированных систем слежения на стороне заказчиков: крупных промышленных предприятий, складов, аэропортов, торговых центров и других объектов с большими площадями и высокими требованиями к безопасности.

«Мы сделали еще один шаг для развития нашего сотрудничества с Huawei. Факт подписания соглашения говорит о хороших результатах нашей совместной работы, мы ставим для себя амбициозные цели и идем к их реализации. Благодаря совместимости платформы трекинга Navigine с точками доступа Wi-Fi 6 заказчики могут использовать существующую архитектуру для реализации задач, связанных с навигацией внутри помещения, и мониторинга положения объектов. Это открывает новые сегменты рынка и значительно облегчает процесс внедрения технологии позиционирования», – сказал Петр Казаков, коммерческий директор Navigine.

«Стратегия Huawei предполагает наращивание сотрудничества с российским рынком и локальными игроками, активно участвующими в процессе реализации Национальной программы “Цифровая экономика”. Navigine является одним из ведущих производителей решений для навигации, с которым у Huawei уже есть положительный опыт сотрудничества. Уверен, что теперь, с расширением нашего партнерства, мы сможем внести еще больший вклад в развитие российского технологического сектора и создать мощную экосистему для скорейшего внедрения передовых технологий», – отметил Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия.