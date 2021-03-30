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МТС открыла центр 5G в Санкт-Петербурге

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МТС объявила об открытии в Санкт-Петербурге центра 5G – международной площадки для разработки и пилотирования технологических продуктов в сетях нового поколения. Резиденты смогут протестировать свои решения в сети 5G и получить поддержку экспертов МТС и партнеров центра. Лучшие проекты будут претендовать на денежные гранты и дальнейшее сотрудничество с МТС или другими крупными российскими и международными компаниями.

Подача заявок на работу в центре 5G открыта для стартапов с готовым продуктом или его прототипом (MVP) от крупных и средних технологических компаний, работающих в сегменте B2B. Центр расположен на территории технопарка «Ленполиграфмаш», где всем резидентам центра предоставляются рабочие места и необходимое для тестирования технологии оборудование. Наиболее успешные решения получат грант до 500 тыс. руб. от МТС и запустят пилоты с компанией или ее клиентами в 2021 г.

Технологическим партнером Центра 5G стала компания Ericsson. Благодаря этому партнерству МТС первой из российских операторов связи развернула 5G-сеть в режиме автономной архитектуры (stand alone), не используя инфраструктуру сетей предыдущего поколения, что обеспечивает более качественные характеристики сети по сравнению с неавтономной архитектурой 5G (non-stand alone).

«Прогнозы и первые результаты развития 5G в мире показывают, что сети пятого поколения позволяют осуществить настоящий технологический прорыв в области промышленной автоматизации, в развитии «умных городов», в цифровизации буквально всех сфер нашей жизни – от здравоохранения до организации дорожного движения. И чем скорее решения на базе 5G будут запущены в действующих сетях и продуктах, тем быстрее мы получим заметный социальный и экономический эффект от их внедрения. Поэтому мы запускаем все новые пилотные зоны 5G и с радостью открываем их для разработчиков как из России, так и из других стран, чтобы наша страна могла самостоятельно развивать передовые технологии, связанные с сетями пятого поколения, – отметил президент МТС Вячеслав Николаев. – В Санкт-Петербурге сосредоточены сильные научные центры, с которыми МТС успешно сотрудничает, поэтому именно северная столица стала второй точкой на карте России, где мы открываем центр 5G».

«Это очень знаковая и важная инициатива компании МТС. Можем только поблагодарить ее за то, что она открыла подобную лабораторию в Санкт-Петербурге. Рассчитываем, что технологические точки, где наши компании-разработчики смогут тестировать свои новые платформы и сервисы, появятся не только в технопарке, но и на базе наших петербургских университетов и лабораторий. Чтобы нашим самым энергичным ИТ-специалистам была доступна возможность создавать уникальные инновационные продукты для мирового рынка», – сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

«Открытие 5G-центра для стартапов – важная веха в развитии экосистемы и пилотировании российских инноваций. На базе мобильных сетей LTE в России сформировалась сильная отрасль телекоммуникаций и ИТ, передовой мобильный банкинг и успешные цифровые экосистемы, такие как МТС. Технологии 5G открывают принципиально новые возможности для создания приложений и сервисов, улучшающих повседневную жизнь людей и цифровую трансформацию компаний из разных отраслей. В мировых 5G-сетях уже свыше 220 млн подключений. Мы надеемся на скорейшее решение частотного вопроса в России, чтобы сервисы и приложения, создаваемые на базе 5G центра, стали общедоступными», — сказал президент Ericsson в России Себастиан Толстой.

«Samsung одной из первых в мире начала поставлять 5G-решения, включая чипсеты, радиомодули, ядра и мобильные устройства с поддержкой 5G. В настоящее время компания обеспечивает подключение сотен миллионов пользователей по всему миру. Смартфоны Samsung с поддержкой 5G уже доступны на российском рынке. И мы надеемся, что уже в скором времени благодаря нашим совместным усилиям с МТС и партнерами центра российские пользователи также смогут оценить эти преимущества», — отметил президент штаб-квартиры Samsung Electronics в странах СНГ Дэ Хен Ким.

5G-сеть операторского класса развернута на решении Ericsson Dual-Mode Cloud Core с использованием референсной автономной архитектуры NFVI Ericsson. Радиопокрытие обеспечено новейшим оборудованием линейки Eriсsson Radio System (ERS) для 5G в миллиметровом диапазоне частот (продукты Streetmacro 6701) и 1800 МГц (продукты Radio 2203/4428 и Baseband 6630).

На открытии центра 5G впервые в России представлена беспроводная VR-гарнитура компании XRSpace с встроенным модулем 5G. 5G Startup Hub уже начал разработку ИТ-проектов для данной платформы. Основой девайса стала архитектура Qualcomm Snapdragon 845 Mobile XR, специально созданная для работы в среде VR/AR. Гарнитура позволяет естественно и органично взаимодействовать с виртуальной средой без помощи внешних контроллеров и обладает широкими возможностями для совместной работы и развлечений в режиме онлайн. Каждый пользователь платформы имеет возможность создать свой уникальный образ – полноростовой аватар, повторяющий движения физического тела в виртуальном мире, поддерживающий рукопожатия и проявление разных эмоций.



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