«Билайн» и МТС стали партнерами Альфа-банка по внедрению сервиса «Мобильный ID»

«Билайн» и МТС запустили функцию автоматического заполнения данных для своих абонентов с помощью сервиса «Мобильный ID» для будущих пользователей дебетовых карт Альфа-банка.

«Мобильный ID» позволяет клиентам «Билайна» и МТС получить карту Альфа-банка за 40 секунд. Важными особенностями сервиса «Мобильный ID» являются высокая безопасность авторизации, так как идентификатором будет являться номер телефона пользователя, а также удобный и быстрый способ оформления заявки.

Для того, чтобы стать владельцем новой банковской карты клиенту «Билайна» или МТС достаточно просто ввести номер телефона при оформлении заявки, принять согласие на обработку персональных данных и подтвердить их передачу для обработки Альфа-банку. Все данные передаются в зашифрованном виде и не доступны третьим лицам.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Вымпелкома», сказал: «Банкам критически важно инвестировать в технологии, обеспечивающие прозрачность и контроль над цифровыми услугами, в том числе, благодаря глобальному развитию сферы онлайн-сервисов. Билайн выступает агрегатором «Мобильного ID» для разных компаний. Мы рады, что в рамках нашего партнерства с Альфа-банком и МТС безопасные и комфортные способы взаимодействия с финансовыми продуктами и услугами станут доступны еще большему количеству пользователей».

Майкл Тач, руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-банка, сказал: «Нам удалось придумать и запустить самый лёгкий и быстрый способ оформить карту и начать ей пользоваться. Не нужно оформлять документы, не нужно ждать, пока сделают и привезут пластик. Заполнил заявку и пользуешься. Проверили — обгоняем всех конкурентов, одних на минуты, других на дни».