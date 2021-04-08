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«Росэлектроника» начала поставки перспективных комплексов радиомониторинга

Телеком Беспроводная связь Техника

Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал поставки новых авиационных базовых комплексов разведки. Оборудование предназначено для радиолокационного, оптико-электронного и радиотехнического мониторинга наземных и надводных объектов. Изделия могут быть адаптированы для использования на любых типах самолетов, а также беспилотниках.

Разработкой и производством базовых комплексов разведки (БКР) занимается НИИ «Кулон» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). Первая партия изделий передана заказчику.

БКР размещаются в подвесных контейнерах и осуществляют передачу данных на разработанные концерном «Вега» наземные комплексы обработки информации, которые обеспечивают сбор, обработку и оперативное дешифрование данных в режиме реального времени. Затем полученная информация ложится в основу планирования и организации боевых действий.

«Применение базовых комплексов разведки с радарами четвертого поколения «Пика-М» позволяет оперативно получать необходимые сведения о наземных и надводных объектах в любое время суток и в любых погодных условиях, в том числе через облака. Все комплексы используют единую шину данных для взаимодействия с самолетом, поэтому являются полностью взаимозаменяемыми», – отметил генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

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