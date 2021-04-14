Спецпроекты

«Росэлектроника» представила новые электронные компоненты для космоса и систем связи

Телеком ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил новые электронные компоненты для гражданской электроники и техники специального назначения, в том числе для перспективных космических аппаратов и систем связи.

Томский НИИ полупроводниковых приборов впервые представил керамические корпуса типа СLCC (Ceramic Leadless Chip Carrier, керамический безвыводной кристаллоноситель). Новая продукция уже применяется в составе приемо-передающих устройств для перспективных космических аппаратов. Изделия являются эффективной альтернативой SMD-корпусам (Surface Mounted Device, прибор, монтируемый на поверхность). Преимуществом корпусов СLCC является возможность работы в широком частотном диапазоне, малый габаритный размер и пригодность для автоматического поверхностного монтажа. Корпуса создаются по технологии низкотемпературной совместно обжигаемой керамики (Low Temperature Co-Fired Ceramic, LTCC), которая обеспечивает более высокие электрические характеристики и теплопроводность, механическую защиту монолитных интегральных схем и герметичность модулей, высокую надежность и отказоустойчивость.

Рязанский завод металлокерамических приборов впервые представил новые герметизированные контакты (герконы) в пластиковых корпусах. Устройства широко применяются в производстве техники гражданского и специального назначения для замыкания и размыкания электрической цепи. Герконы в корпусах из пластика сегодня пользуются спросом у производителей техники, поскольку адаптированы для использования на современных автоматизированных линиях поверхностного монтажа плат. Предприятие планирует наладить серийный выпуск новых изделий до конца 2021 г.

Также представлены серийные образцы новых типов вакуумных выключателей и переключателей, выпущенные пензенским Научно-исследовательским институтом электронно-механических приборов. Устройства применяются в составе радиолокационных станций и радиопередающий устройств. Кроме того, НИИЭМП представил новые подстроечные резисторы и самовосстанавливающиеся предохранители для техники спецназначения, изготовленные по заказу Минпромторга России.

«Производители техники, совершенствуя свою продукцию, повышают требования к характеристикам электронных компонентов. Спросом пользуется перспективная ЭКБ, созданная в соответствии с актуальными техническими тенденциями. Предприятия «Росэлектроники» ведут постоянную работу по созданию новых изделий, которые в полной мере отвечают требованиям современного рынка», – отметили в холдинге.

Другие материалы рубрики

Россию охватили массовые протесты против 5G

Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома»

ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая

История развития, классификация и стоимость ERP-систем

Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля

Зарубежные инвесторы расхватывают акции компании экс-главы «Мегафона»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Техноблог

Как продлить срок службы смартфона?

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных