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«ВТБ мобайл» появился в Челябинске и Кемерове

Телеком Мобильная связь

С 15 апреля «ВТБ мобайл» начал работу в Челябинске и Кемерове. Получить SIM-карту можно во всех региональных отделениях ВТБ. До конца 2021 г. услуги мобильного оператора появятся еще в семи регионах России.

Подключиться к «ВТБ мобайл» может любой желающий, независимо от того, является ли он клиентом банка. Возможен переход с сохранением своего мобильного номера, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1 тыс. руб. на счет. Для этого необходимо оформить заявку в офисе банка и получить SIM-карту, на которую будет перенесен текущий номер. «ВТБ мобайл» также предоставляет услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты. С ее помощью владельцы ряда моделей смартфонов могут подключить мобильную связь дистанционно, не выходя из дома, через приложение «ВТБ мобайл старт».

Всем абонентам «ВТБ мобайл» доступен к подключению тарифный план «Оптимальный» − 15 ГБ интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS всего за 350 руб. в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и трафик переносятся на следующий месяц. В дальнейшем клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении «ВТБ мобайл» или на сайте оператора.

Абонентам доступны все преимущества «ВТБ мобайл»: оплата до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус», безлимитные звонки внутри сети, отсутствие роуминга в поездках по России, а также бесплатный доступ к приложениям «ВТБ онлайн» и «ВТБ мои инвестиции», в том числе за границей и даже при нулевом балансе. Безопасность использования мобильной связи обеспечивается защитой от подмены SIM-карты, спам звонков и отсутствие платных подписок и непредвиденных списаний.

«Мы стремимся предоставить качественный сервис максимальному количеству абонентов, поэтому расширяем присутствие «ВТБ мобайл» в российских регионах. Сегодня «ВТБ мобайл» представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской и Волгоградской областях. До конца года наши услуги станут доступны жителям еще семи областей. Абоненты ценят выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. В Кемерове и Челябинске мы также запустим виртуальную SIM-карту, чтобы абоненты «ВТБ мобайл» одними из первых оценили преимущества новой технологии», – сказал Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ «мобайл».

ВТБ запустил мобильного оператора «ВТБ мобайл» в сентябре 2019 г. Он работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. На сегодняшний день получить SIM-карту можно в офисах банка в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской и Волгоградской областях.



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