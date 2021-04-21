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Исследование «Сбера»: энергичная музыка ускоряет доставку

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Аудиосервис «Сберзвук» вместе с федеральным логистическим оператором «Сберлогистика» и «Сбермаркетом» провели опрос среди 2 тыс. курьеров и узнали, какую роль в их жизни играет музыка.

Оказалось, что большинство — 80% — слушают разнообразные треки и плейлисты во время доставки заказов. Интересно, что 65% из них отметили пользу энергичных композиций: по мнению курьеров, ритмичная музыка улучшает настроение и помогает осуществлять заказы оперативнее. 20% из общего числа опрошенных работают в тишине, так как музыка их отвлекает.

Чаще всего в наушниках у работников логистической сферы играет рок, как классический, так и альтернативный. Среди зарубежных фаворитов оказались System of a Down, The Cranberries, AC/DC, Queen и Panic! At the Disco. Среди российских: ДДТ, Алиса, Порнофильмы и БИ-2. Причем, представителей российского рока в большей степени отмечали автокурьеры. В их предпочтениях часто фигурировали также Вячеслав Бутусов, «Король и шут», Чичерина, группа «Смысловые галлюцинации» и «Кино».

На втором месте у курьеров — рэп. Среди представителей российской хип-хоп сцены, им нравятся треки Скриптонита, Лсп, MiyaGi, FACE, Кровостока, Басты, Big baby tape, Моргенштерна и Славы Мэрлоу. Среди иностранных рэперов — Drake, Akon и Eminem. Третье место разделили поп и ритмичная электронная музыка. В плейлистах курьеров соседствуют треки американского диджея Стива Аоки, румынского проекта Deepside Deejays, Эгоист — Navai, «Маньяк» Клавы Коки и песня «Босая» от группы #2Маши.

Опрос показал, что расслабиться курьерам помогают нежные голоса Монеточки, Милен Фармер и Флоренс Уэлч из коллектива Florence and the Machine. Стресс снимают под горький и сердитый трек In The Air Tonight британской рок-звезды Фила Коллинза, хит Forever Young от немецкого синтипоп-коллектива Alphaville и лирико-драматический баритон Муслима Магомаева.

Интересно, что у курьеров «Сбермаркета», доставляющих продукты, вкусы несколько отличаются от предпочтений курьеров non-food сектора. В наушниках у тех, кто работает под музыку, чаще всего играют треки в жанре поп, а хип-хоп и рок идут следом. Пятерку любимых направлений замыкает шансон и джаз. Самые популярные музыканты среди курьеров и сборщиков «Сбермаркета» во время работы — Niletto, Zivert, Полина Гагарина и Алла Пугачева. После работы же они выбирают классику, в том числе, в современной аранжировке.

Также курьеры рассказали истории из жизни и рабочей практики, которые связаны с музыкой.

«В рабочем плейлисте у меня есть несколько песен, которые ассоциируются с разными ситуациями. Одна из них – Don’t Stop Me Now, Queen. В «Сберлогистике» мы работаем с адресными отправлениями и не занимаемся доставкой продуктов из магазинов. Но один раз, когда я уточнял удобное для приема заказа время, ко мне обратились с нестандартной для моей работы просьбой – зайти и купить хлеб в магазине. Бабушка боялась выходить из дома из-за коронавируса, и ответить «нет» я просто не смог. Пока выбирал хлеб, играла именно эта песня. Теперь каждый раз, когда слышу первые аккорды – сразу вспоминаю эту историю», — сказал Ярослав Макаров из Москвы.

«Недавно был случай, который меня поразил. Я вез большой объем корма для животных и на пороге меня сначала встретила ватага щенков и мотивы Милен Фармер, а только потом их хозяева. Они люди пожилые и стараются лишний раз не выходить за пределы дома, а кормить питомцев чем-то нужно», — отметил Антон Елизаров.

На основе опроса компании составили музыкальные подборки, доступные на платформе «Сберзвук» уже сейчас: «Курьерский антистресс», «Плейлист автокурьера», «Плейлист для бодрой доставки» и «Для преодоления расстояний».

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