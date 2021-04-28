Число пользователей сервиса «Tele2 книги» выросло в 9,5 раза

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал литературные предпочтения своих абонентов в 2020 г. В пандемию сервис «Tele2 книги» привлек рекордное количество новых пользователей: их число увеличилось на 850% год к году. В список самых читаемых книг попали зомби-апокалипсис Ричарда Матесона «Я – легенда» и хоррор Стивена Кинга «Оно».

С марта 2020 г. Tele2 фиксировала резкий рост популярности цифровых сервисов среди своих абонентов. Количество посетителей сайта «Tele2 книги» увеличилось по итогам 2020 г. в 9,5 раза, при этом годом ранее сервис показал рост на 215%. Резкий приток пользователей был зафиксирован после введения режима самоизоляции на фоне пандемии. К концу апреля 2020 г. число посетителей сайта «Tele2 книги» выросло почти на 80% по сравнению с последними днями февраля.

Чаще всего на портал заходили жители Москвы, Челябинска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иркутска и Казани. Все регионы-лидеры показали за год рекордный прирост. Наибольшую динамику продемонстрировал Ростов-на-Дону, где число пользователей увеличилось в 11,5 раза. В Казани сервис привлек в 10 раз больше читателей, чем годом ранее. На третьем месте по динамике – Иркутск, где число клиентов выросло в восемь раз. Примерно шестикратный прирост продемонстрировали Москва, Челябинск и Санкт-Петербург.

Самыми популярными категориями в 2020 г. стали «Фантастика», «Фэнтези», а также «Любовные романы». Чаще всего из бесплатных книг пользователи скачивали роман Ричарда Матесона «Я – легенда». В топе по востребованности – классика научной фантастики «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. Среди самых читаемых книг также оказалась дилогия Марины Суржевской «Королевство Бездуш. Lastfata» – это городское фэнтези в популярном сейчас направлении «академий магии». Всплеск популярности хоррора совпал с началом режима самоизоляции: в пятерку самых читаемых книг попал роман Стивена Кинга «Оно» – культовый бестселлер о противостоянии клоуна-убийцы и группы друзей.