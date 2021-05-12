Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону

Tele2 расширила сеть 4G в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Новые базовые станции запустили в Шушарах, Парголове, Мурине, Колпине, Красном селе. Кроме того, увеличили емкость сети в районах Ленинградской области, где в период дачного отдыха существенно вырос трафик передачи данных. Модернизировали 17% действующих базовых станций.

Tele2 продолжает развивать инфраструктуру связи и высокоскоростного мобильного интернета. За 4 месяца 2021 года специалисты оператора построили новые базовые станции с поддержкой технологий 4G/3G/2G в Санкт-Петербурге, а также в 23 населенных пунктах Ленинградской области. Новое оборудование появилось как в центре города, в частности на Дворцовой набережной, так и в крупных микрорайонах Колпино и Парголово, в Красном селе. Качество связи могут оценить жители городов Ленинградской области, таких как Сертолово, Мурино, Гатчина, Кириши, Тихорицы, Выборг, Тихвин, Кингисепп, Луга и других населенных пунктов.

Специалисты оператора также провели работы по расширению емкости сети, что позволило увеличить скорости мобильного интернета на фоне растущего интернет-трафика. На действующие базовые станции в 48 населенных пунктах добавили оборудование, которое поддерживает новые диапазоны 4G или технологию MIMO 4*4. Например, к базовой станции, работающей на 1800 МГц, присоединили антенну с поддержкой технологий LTE-2600 или LTE-800. В свою очередь MIMO 4*4 позволяет увеличить пропускную способность сети. В целом за 4 месяца оператор модернизировал 17% инфраструктуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В преддверии дачного сезона активно расширяли емкость сети в районах дач и загородных коттеджей. Скорость стала выше для жителей таких поселков как Посадников остров в Киришском районе, Большая Ижора и Ропша в Ломоносовском районе, Грузино, Дунай, Колтуши, Рыжики и Белоостров Всеволожского района, Орехово Приозерского района, Мшинская Лужского района, Пудость Гатчинского района, Трубников Бор Тосненского района. Работы провели также в СНТ «Восход», СНТ «Электропульт», СНТ «Бригантина», СНТ «Котлин», СНТ «Полиграфмаш», СНТ «Трансмаш», СНТ «Пупышево», СНТ «Словянка» и других. Обновленная сеть позволяет в загородных домах отдыхать и работать в привычном режиме: смотреть онлайн-кинотеатры, пользоваться сервисам для видеоконференций, скачивать тяжелые файлы.

Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2, сказал: «За прошедший год для многих петербуржцев наличие связи в загородном доме стало необходимостью. Одним важно посмотреть Youtube во время приготовления мяса на мангале, а другим необходим устойчивый и широкий канал для ежедневной работы: видеоконференций, электронной почты, удаленного доступа к рабочему столу через сервисы VPN. В прошлом году многие на время ограничительных мер из-за эпидемии стали жить и работать на дачах. Мы видели, как трафик из центральных, офисных районов города перебрался в пригороды и районы области. До сих пор многие остаются на «дистанционке». Мы стремились до начала дачного сезона в этом году увеличить емкость сети Tele2, чтобы наши клиенты могли оставаться на связи в любой ситуации».

В 2020 году оператор провел работу по расчистке спектра в выделенной полосе частот 800 МГц и согласовал доступные зоны использования в Санкт-Петербурге. Ранее эту технологию использовали только в Ленинградской области. В результате LTE-800 в начале 2021 года заработал в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Московском районах. Скорость и доступность 4G выросла до 20%, благодаря добавлению новой полосы. Число антенн, работающих с LTE-800, выросло на 35% в сравнении с прошлым годом.

В настоящее время сеть высокоскоростного мобильного 4G-интернета доступна 99% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.