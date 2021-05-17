«ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми

«ВТБ мобайл» начал работу в Белгородской области и Пермском крае 17 мая 2021 г. Получить SIM-карту можно во всех региональных отделениях ВТБ. До конца 2021 г. услуги мобильного оператора можно будет подключить еще в ряде регионов России.

Подключиться к «ВТБ мобайл» могут все жители Белгородской области и Пермского края, независимо от того, являются ли они клиентами банка. На «ВТБ мобайл» можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1 тыс. руб. на счет. Для этого необходимо оформить заявку в офисе банка и получить SIM-карту, на которую будет перенесен текущий номер. «ВТБ мобайл» также предоставляет услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты. С ее помощью владельцы ряда моделей смартфонов могут подключить мобильную связь дистанционно через приложение «ВТБ мобайл старт».

Всем абонентам «ВТБ мобайл» доступен к подключению тарифный план «Оптимальный» − 15 ГБ интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS за 350 руб. в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и трафик переносятся на следующий месяц. В дальнейшем клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении «ВТБ мобайл» или на сайте оператора, выбрав подходящую комбинацию минут и гигабайт.

Абонентам доступны все преимущества «ВТБ мобайл»: оплата до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус», безлимитные звонки внутри сети, отсутствие роуминга в поездках по России, а также бесплатный доступ к приложениям «ВТБ онлайн» и «ВТБ мои инвестиции», в том числе за границей и даже при нулевом балансе. Безопасность использования мобильной связи обеспечивается защитой от подмены SIM-карты, спам звонков и отсутствие платных подписок и непредвиденных списаний.

«Мы стремимся предоставить качественный сервис максимальному количеству абонентов, поэтому расширяем присутствие «ВТБ мобайл» в российских регионах. Сегодня «ВТБ мобайл» представлен в шести субъектах РФ, к концу года мы планируем расширить географию подключения еще на ряд регионов. Абоненты ценят выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. Абоненты «ВТБ мобайл» также одними из первых могут оценить преимущества новой технологии eSIM, которая позволяет воспользоваться услугами связи без пластиковой SIM-карты», – сказал Владислав Соколов, генеральный директор «ВТБ мобайл».

ВТБ запустил мобильного оператора «ВТБ мобайл» в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 г. Весной 2021 г. «ВТБ мобайл» стал доступен жителям Калининградской, Волгоградской, Челябинской, Кемеровской, Белгородской областей и в Пермском крае.