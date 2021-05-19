«Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников

Эксперты проекта «БилайнАналитика» проанализировали перемещения россиян во время прошедших майских праздников и сравнили данные 2019, 2020 и 2021 гг.

Согласно полученным данным, из столичного региона в период майских праздников уехало около 20% жителей. В это число входят и те, кто поехал на дачу в Подмосковье, но дальше решил не уезжать. На все 10 дней уехали лишь 4% жителей Москвы, около 15% покинули город с 8 по 10 мая, а наименее популярными стали первые три выходных дня.

Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край и Крым. Туда уехали на все 10 дней 0,3% и 6% соответственно. Следом идет Санкт-Петербург: его посещали либо с 1 по 3 мая, либо с 8 по 10-е. Третье место занимают Владимир и Тула, туда поехали около 0,2% жителей московского региона, которые провели там праздники полностью.

Сравнивая активность жителей Москвы и области в начале мая 2021-го и 2020 г., можно отметить, что в этот раз поехать в другой регион на праздники решились больше людей. Более 85% всех жителей столичного региона в 2020 г. остались на майские дома, лишь 3% уехали на все 10 дней, а остальные уезжали с 1 по 3 или с 8 по 10 мая. Самыми популярными направлениями были Владимир, Тула, Тверь, Калуга и Рязань.

За рубеж в этом году выехало в 3,5 раза больше россиян, чем в 2020-м, но в 2,5 раз меньше, чем в 2019 г. Самым популярным направлением среди москвичей в этом году стала Абхазия (6%), на второй и третьей строчках — Мальдивы и Кипр, куда в общей сложности поехали около 5,5% жителей столичного региона, покинувших пределы страны.

Петербуржцы в большинстве своем предпочли для посещения Эстонию. Более 26% уехавших на майские за рубеж калининградцев посетили Литву, а жители Дальнего Востока в 87% случаев выбрали Китай. Оренбуржцы, например, если и уезжали из страны на майские, то в Казахстан — таких было 76% от общего числа выезжавших. Стоит подчеркнуть, что большинство из тех, кто выезжал за рубеж, поехали туда в начале майских. Рейтинг самых популярных стран для путешествия в этот период среди всех россиян возглавила Литва, на втором месте расположился Казахстан, а на третьем — Абхазия. К слову, в период с 8 по 10 мая Литва тоже лидирует среди тех, кто решил покинуть пределы России на выходные.

Если не брать в расчет Москву, то наибольшее число жителей покинули во время праздников Сочи. Так, с 1 по 10 мая 2021 г. около 40% сочинцев покинули домашний регион. Меньше всех опустели Курган и Барнаул — оттуда на майские уехал всего 1% населения. К слову, Сочи лидировал по этому показателю и в 2020 г., когда с 1 по 10 мая оттуда уехало около 13% жителей. Меньше всего выезжали из своего региона в 2020 г. приморцы и барнаульцы. В 2019 г. пальма первенства тоже у Сочи (30%), тогда как второе место занимает Сургут — тогда из него на все майские уехало 12% населения.