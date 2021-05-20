Клиенты «Билайн» теперь могут звонить через Wi-Fi со смартфонов Samsung в Москве и области

«Билайн» запустил в Москве и Московской области сервис Voice over Wi-Fi (VoWiFi) в пилотном режиме. Эта технология позволяет клиентам совершать и принимать голосовые вызовы через сети Wi-Fi в местах со слабым сигналом мобильной сети. Сервис уже доступен на смартфонах Samsung, включая флагманы Galaxy S21 Ultra.

Услуга предоставляется бесплатно. Для ее подключения необходимо в настройках смартфона включить функцию «Вызовы по Wi-Fi». Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакеты минут тарифа.

Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы

«Запуск технологии VoWiFi — это продолжение планомерного развития сети в Московском регионе. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам непрерывный сервис на всем пути их следования и используем современные технологичные решения для улучшения клиентского опыта. Теперь клиенты «Билайн» не пропустят важный звонок даже в тех местах, где мобильный сигнал неустойчив — в подвальных помещениях, подземных парковках или на последних этажах высоких зданий», — говорит Дмитрий Машин, директор Московского региона «ВымпелКом».

Новая услуга была протестирована на флагманах Samsung Galaxy S21 Ultra и уже доступна владельцам большого количества моделей текущей линейки смартфонов этой марки: от младших моделей до флагманов Galaxy S21. Модельный ряд смартфонов с поддержкой технологии будет постоянно расширяться.