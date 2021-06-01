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Tele2 первой связала eSIM с Единой биометрической системой

Компания Tele2, оператор мобильной связи, первой предоставила возможность подключения eSIM с идентификацией через Единую биометрическую систему. Новый закон, который с 1 июня 2021 г. закрепляет удаленную идентификацию с помощью Единой биометрической системы как один из способов дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи, позволил реализовать совместный проект с «Ростелекомом». Подключение eSIM с помощью биометрии стало первой телеком-услугой, в которой Единая биометрическая система используется для удаленной идентификации. Надежный и инновационный способ активации виртуальной сим-карты займет всего несколько минут. Он позволяет проводить полноценные дистанционные подключения в строгом соответствии с требованиями закона. Компания Tele2 единственная из российских операторов обладает сертификатом GSMA на самостоятельную генерацию профилей для eSIM.

Эльяс Касми

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