«Мегафон» и «Автодор» будут сотрудничать при обеспечении дорог телеком-инфраструктурой

«Мегафон» и ГК «Автодор» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления услуг мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс.

«Автодор» обеспечит размещение антенно-мачтовых сооружений, организует подъезды к ним, произведет подключение электроэнергии к объектам связи, а «Мегафон» сможет разместить на них базовые станции. Компании будут сотрудничать при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М-12 Москва – Казань с продлением до Екатеринбурга и других автомагистралей.

«В конце 2020 г. совместно с компанией «Автодор» мы завершили проект по созданию телеком-инфраструктуры на скоростной автодороге М-11 «Нева», проходящей между Москвой и Санкт-Петербургом. В дополнение к существующей инфраструктуре связи “Мегафоном” было построено вдоль трассы М-11 97 базовых станций, которые обеспечили 2G и 4G покрытие на всем протяжении пути. Отличное качество связи и уверенный доступ в интернет важны как для автомобилистов, так и для их пассажиров. Развитие сотрудничества между “Мегафоном” и “Автодором” сделает передвижение по дорогам России более комфортным и безопасным», - сказал генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.