«Ростелеком» и «Швабе» будут создавать инновационные сервисы на базе технологий 5G

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» и «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны планируют создавать инновационные сервисы и услуги с использованием технологий связи пятого поколения (5G). Документ подписали генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев и глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Стороны договорились совместно создавать в оптико-электронной отрасли благоприятную среду для развития современной цифровой инфраструктуры, в том числе новых поколений мобильной связи. Компании направят технологические и иные ресурсы на повышение эффективности производства благодаря цифровой трансформации, автоматизации и применению новых цифровых решений в производственных и бизнес-процессах, а также созданию инновационных продуктов для внешних заказчиков.

Партнерство также предполагает совместную разработку программных и аппаратных решений для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые должны отвечать запросам жителей и повышать их безопасность, а также решать государственные задачи, обозначенные в национальных проектах.

«Объединив усилия наших компаний, мы намерены организовать индустриальные полигоны и пилотные зоны для проведения прикладных исследований, испытаний прототипов и опытных образцов решений, сервисов и услуг с использованием сетей связи пятого поколения. Первые практические шаги в этом направлении могут быть сделаны до конца года», — отметил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.

«Одной из стратегических задач соглашения станет совместное участие “Ростелекома” и “Швабе” в разработке инновационных сервисов и решений, в том числе на базе 5G. Со своей стороны, мы готовы способствовать трансферу и внедрению передовых технологий, соответствующих индустриальному профилю нашего партнера, которые, в свою очередь, будут помогать цифровой трансформации других отраслей экономики, а также социальной сферы», — сказал Михаил Осеевский.