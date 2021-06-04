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Центр искусственного интеллекта МТС ускорит работу ИИ-решений с помощью платформы Huawei Atlas

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объяила о заключении меморандума между 100% дочерней компанией МТС – «Центр искусственного интеллекта МТС» («МТС ИИ»), и Huawei, поставщиком информационных и коммуникационных решений. Меморандум предполагает создание сервисов речевой и видеоаналитики для бизнеса и государственных структур.

Компании будут совместно развивать комплексные решения на основе алгоритмов компьютерного зрения и речевой аналитики «МТС ИИ» и ИИ-ускорителей Huawei Atlas, в том числе на базе Atlas 800 9000, одной из самых быстрых платформ для обучения искусственного интеллекта в мире. ИИ-ускорители Huawei Atlas обеспечивают высокую мощность и максимальную энергоэффективность при любых сценариях применения искусственного интеллекта на всех устройствах — и на периферии, и в облаке. Разработки будут применяться в области клиентского обслуживания для внедрения голосовых ассистентов компаниями из сферы услуг, ритейла, финансов и транспорта.

«МТС ИИ» также намерена сконцентрироваться на разработке продуктов для промышленных предприятий и умного города. В производственной сфере видеоаналитика широко применяется для обеспечения безопасности, в том числе контроля доступа, наличия средств защиты и вхождения в опасные зоны, мониторинга технологического процесса и подсчета готовой продукции. В городских пространствах видеоаналитика используется для оценки пешеходного и автомобильного трафика, предотвращения возгораний, распознавания лиц. Данные позволяют оптимизировать трафик, настраивать схему движения и маршруты общественного транспорта и планировать развитие инфраструктуры.

«Использование высокопроизводительной платформы Huawei Atlas позволит упростить обучение моделей и снизить стоимость решения для клиента в среднем в четыре раза. Это сделает решения на базе искусственного интеллекта доступными для компаний из сегмента малого и среднего бизнеса и администраций даже небольших городов. Эффект достигается за счет более низкой стоимости инфраструктуры и ускорения процесса обработки данных. По разным оценкам, в ближайшие три года рынок голосовых помощников будет расти в среднем на 30% в год, рынок видеоаналитики – на 20%. Мы надеемся выпустить первые совместные продукты в начале следующего года», — отметил вице-президент по искусственному интеллекту МТС Александр Ханин.

«Мы очень рады заключить новое соглашение с МТС, особенно в такой стратегически важной сфере, как развитие ИИ. Huawei обладает богатым опытом в сфере ИИ. Примером может служить построение системы суперкомпьютерных центров для академических, научных и государственных нужд, а также отраслевых предприятий Китая. Мы надеемся, что наше сотрудничество поможет в развитии сферы ИИ в России», — сказала директор департамента по работе с ключевыми клиентами компании Huawei Цзинь Фан.

Дмитрий Степанов

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