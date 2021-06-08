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«Ростелеком» запустил решение «Мониторинг транспорта», позволяющее отслеживать состояние автопарка

«Ростелеком» вывел на рынок новый продукт — «Мониторинг транспорта», который позволяет в режиме реального времени контролировать перемещение транспорта, оптимизировать работу автопарка и сокращать затраты. С помощью нового решения компании могут пресекать нецелевое использование автомобилей, факты сливов топлива и другие нарушения.

Продукт предназначен для организаций, которым требуется отслеживать состояние автотранспорта, например, логистических, лизинговых и каршеринговых компаний, грузоперевозчиков, такси, автосалонов.

«Благодаря оснащению нашего автопарка “Мониторингом транспорта” от “Ростелекома” сократились факты нецелевого использования корпоративных авто. Затраты на топливо в месяц снизились на 35%», — отметил генеральный директор МУП «Зеленое хозяйство» Андрей Денискин.

В состав программно-аппаратного комплекса «Мониторинг транспорта» входит GPS-трекер, контроллер CAN-шины и специализированное ПО. В личном кабинете на единой информационной панели доступны ключевые параметры бортовых компьютеров всех автомобилей. Система позволяет выгрузить отчеты о расходе топлива, пробеге, скорости и других параметрах. Анализ информации о скорости, резком торможении и езде с непристегнутым ремнем позволяет повысить качество вождения, экономить на штрафах и снижать эксплуатационные расходы.

«“Ростелеком” обладает опытом реализации масштабных транспортных проектов, многие из которых создавались по индивидуальному заказу крупных клиентов. Запуск “Мониторинга транспорта” является знаковым событием: нам удалось превратить ранее имеющиеся проектные разработки в масштабируемый и, самое важное, доступный продукт для бизнеса», — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

«“Мониторинг транспорта” — первый шаг на пути реализации комплексного решения для наших клиентов, обладающих собственным автопарком. В ближайшее время мы планируем добавить функции мониторинга не только транспортных средств, но и состояния водителей для предотвращения засыпания за рулем, а также контроль техники безопасности: курение, разговоры по телефону и многое другое», — сказал директор продуктового офиса «Видеонаблюдение» корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Владимир Еремеев.

«Мониторинг транспорта» уже внедряется заказчиками «Ростелекома», помогая снижать издержки и повышать безопасность работы транспорта.

Дмитрий Степанов

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