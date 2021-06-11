НИИ «Масштаб» получил патенты на ПО телеком-оборудования линейки Zenator TI

НИИ «Масштаб», входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», получил свидетельства о регистрации программ для ЭВМ от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на изделия линейки промышленных маршрутизаторов Zenator TI RT, коммутаторов Zenator TI SW и межсетевых экранов Zenator TI FW. Оборудование нового поколения Zenator TI предназначено для обеспечения создания кибербезащищенных систем связи на объектах критической инфраструктуры.

Линейка оборудования Zenator TI представлена устройствами коммутации, маршрутизации и комплексной защиты от сетевых угроз. Каждое устройство выполнено в компактном форм-факторе для установки на DIN-рейку или в телекоммуникационную стойку. Устройства обеспечивают отказоустойчивое электропитание, выполнены в безвентиляторном исполнении и предназначены для работы при температурах от -45°С до +65°С на сетях связи общего назначения, промышленного интернета, интернета вещей (IoT) и объектов критической инфраструктуры.

Zentator TI обеспечивает безопасность информации при объединении в единую сеть филиалов предприятия, удалённом подключении через VPN к производственной площадке или при работе технической поддержки. Решение контролирует доступ к сетевым ресурсам, защищает от несанкционированных действий в промышленной сети, регистрирует события. Устройства также поддерживаются в сетях 5G, Wi-Fi, LTE, Wimax Ready при установке соответствующего интерфейса.

«Кибербезопасность современных промышленных сетей требует особого внимания. Если для автоматизированной системы управления технологическими процессами не реализован высокий уровень защиты, то к системам управления возможен неавторизованный доступ, впоследствии которого может произойти не только утечка конфиденциальных данных, но и потеря контроля управления над сетью всего предприятия. Собственная разработка НИИ «Масштаб» – линейка устройств Zenator TI – на сегодняшний день является отличным решением для обеспечения комплексной защиты от сетевых угроз для различных сегментов сетей общего и промышленного назначения. Применение данного вида оборудования возможно в различных сферах: транспорт, коммунальные услуги, энергосбережение и другие. Хочу отметить, что мы планируем выпуск сетевых устройств нового поколения Zenator для ФОИВ, а также версии для платформ виртуализации», – сказал генеральный директор НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.