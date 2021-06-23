Дачники Слободского района Кировской области получили доступ к 4G интернету МТС

ПАО «МТС», российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о запуске новых базовых станций 4G на территории ряда дачных поселков в Слободском районе Кировской области. Высокоскоростной мобильный интернет МТС впервые появился в шести населенных пунктах района, где проживают дачники.

Сеть «четвертого поколения» МТС впервые стала доступна в деревнях Баташи, Кисели, Суворовы, Никульчино, Сунцовы и Малые Раскопины. Здесь расположены дачи и сады жителей городов Киров и Слободской, а также коттеджные поселки, где население проживает круглый год.

Для жителей дачных сообществ, садоогородов и коттеджных поселков наличие мобильного интернета имеет важное значение: многие проведут за городом все лето, продолжая вести работу, проходить онлайн-обучения, встречаться с близкими и родными. Теперь жители этих поселений смогут подключить спутниковое телевидение с мобильным интернетом единым тарифом и по выгодной цене, и с комфортом смотреть фильмы, сериалы, совершать видеозвонки, а также заказывать все необходимое для «загородной» жизни через интернет.

«Летний сезон в Кировской области – традиционно дачный. Жители региона охотно проводят время за городом, посвящая себя отдыху, заботам о посадках, занимаясь спортом и гриль-кулинарией. При этом отъезд из города сейчас вовсе не означает отказа от всех благ цивилизации. Мы отмечаем, что в пригородах Слободского население все активнее использует мобильный интернет: с мая 2020 по май 2021 гг. «дачное» потребление здесь выросло в два раза. Поэтому мы продолжаем развивать собственную сеть высокоскоростного интернета в пригородах, в крупных дачных сообществах и СНТ, чтобы загородный отдых стал для жителей более комфортным», — прокомментировал директор МТС в Кирове Алексей Пахомов.