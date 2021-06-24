Nokia запускает линейку продуктов AirScale 5G нового поколения

Nokia объявила о запуске своей новой линейки ведущих в отрасли продуктов AirScale 5G, охватывающих модули цифровой обработки, радиомодули и активные антенны Massive MIMO с цифровым формированием луча. Инновационные решения основаны на новейшем поколении чипсетов Nokia ReefShark System-on-Chip (SoC) и обеспечивают высочайшую пропускную способность и производительность сети, позволяя при этом эффективное развертывание и работу. Выпуск новых продуктов уже начался.

Nokia представляет новое поколение активных антенн Massive MIMO AirScale на базе ReefShark с поддержкой 32TRX и 64TRX, а также радиомодули 8T8R. Активные антенны 32TRX имеют самый малый в отрасли вес 17 кг, что упрощает и ускоряет их установку на объекте. Примечательно, что при таком малом весе также обеспечивается поддержка широкой полосы (суммарная рабочая полоса 200 МГц внутри рабочего диапазона 400 МГц) и высокой выходной мощности передатчика. Широкий рабочий диапазон частот активных антенн 32TRX и 64TRX позволяет оператору закрыть как фрагментированный спектр, так и работать в режиме RAN Sharing.

Nokia также представляет свои новые интегрируемые карты расширения емкости для модулей цифровой обработки AirScale на базе SoC. Новые интегрируемые карты на базе ReefShark обеспечивают до восьми раз большую пропускную способность и обслуживают до восьми раз больше сот по сравнению с предыдущими поколениями. Они легко устанавливаются и упрощают модернизацию уже установленных на сетях модулей цифровой обработки AirScale. Модуль цифровой обработки Nokia может поддерживать одновременно 90 000 подключенных пользователей и имеет пропускную способность 84 Гбит/с. Высокоэффективные интегрируемые карты на базе ReefShark также снижают энергопотребление до 75 процентов. Модульные блоки цифровой обработки AirScale от Nokia позволяет операторам мобильной связи гибко и эффективно масштабировать емкость по мере развития своего бизнеса 5G.

Программное обеспечение Nokia Single RAN теперь включает поддержку 5G, ускоряя развертывание 5G и сокращая общую стоимость владения (TCO) сети радиодоступа за счет использования общего программного обеспечения, общего транспорта, общей системы управления и расширенных возможностей совместного использования сетей. Комбинация программного обеспечения Nokia Single RAN и новых интегрируемых карт обеспечивает многорежимость (2G, 3G, 4G, 5G) и многодиапазонность, а также поддерживает новейшие интерфейсы с радиомодулями (eCPRI) на единой платформе, упрощая сеть и снижая затраты.

Архитектура модулей цифровой обработки AirScale от Nokia разработана с учетом требований завтрашнего дня и поддержки растущих требований к беспроводному трафику. Разделяя процессы обработки сигналов L1 и L2 (уровня 1 и уровня 2) от процессов L3 (уровня 3) и транспортных функций по разным интегрируемым картам в модулях цифровой обработки, можно добавить емкость тогда, когда это необходимо и там, где это необходимо в сети. Модернизация сети может быть просто достигнута либо путем обновления программного обеспечения, либо путем добавления новых интегрируемых карт в существующие модули цифровой обработки.

Чипсеты Nokia Reefshark также будут играть важную роль для реализации алгоритмов искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML). Nokia уже внедрила функционал AI/ML для предиктивной балансировки нагрузки, обнаружения аномального поведения и распределения трафика между узлами сети, частотными слоями и разными технологиями. Все платформы Nokia Reefshark готовы к внедрению функционала AI/ML, Nokia осуществляет в этом году тестирование такого функционала для оптимизации выбора шаблонов лучей для антенн Massive MIMO, экономии энергопотребления, улучшенного разнесения трафика по технологиям и узлам сети, улучшенной диспетчеризации ресурсов и выявления аварийных ситуаций по определенным шаблонам.

Патрик Филкинс (Patrick Filkins), старший аналитик IoT и инфраструктуры мобильных сетей, IDC, прокомментировал: «Сети 5G абсолютно необходимы для повышения пропускной способности и производительности сети, особенно когда требуется более высокая пропускная способность. Новая линейка продуктов Nokia решает эти проблемы, позволяя операторам мобильной связи гибко масштабировать емкость и при этом помогая плавно, легко и экономично перейти на 5G с существующих технологий. Интеграция SoC ReefShark от Nokia как в полосе радиочастот, так и в основной полосе частот повышает производительность и емкость, а новые антенны Massive MIMO устанавливают новый стандарт малого веса без ущерба для производительности. Эти решения помогут операторам мобильной связи справиться со все более динамичным пространством мобильных услуг, которое срочно требует увеличения пропускной способности».

Томи Уитто (Tommi Uitto), президент Mobile Networks, Nokia, заявил: «Наше новое поколение продуктов AirScale для модулей цифровой обработки на базе ReefShark является свидетельством успешной трансформации нашего бизнеса и способности поставлять лидирующие на рынке продукты нашим клиентам по всему миру. Новая линейка продуктов Nokia позволяет поставщикам услуг связи предлагать как потребителям, так и корпоративным клиентам передовые возможности 5G с премиальной скоростью, емкостью, с простым и эффективным использованием интегрируемых блоков расширения емкости. Наши новые продукты AirScale готовы к работе с O-RAN. Они потребляют меньше энергии и подчеркивают нашу приверженность борьбе с изменением климата. Мы очень рады видеть, как наши клиенты внедряют эти решения, а также видеть преобразующее влияние технологии 5G».