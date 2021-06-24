В России разработали новый навигационный комплекс для речных судов

Новый навигационный комплекс NavСom Voyager, предназначенный для обеспечения безопасности плавания на внутренних водных путях (ВВП), успешно прошел испытания в Российском речном регистре (РРР). Его производством займётся компания «Навмарин».

«В начале июня мы получили свидетельство об одобрении типа изделия Российского речного регистра на линейку электронно-картографических систем NavСom Voyager. Их особенностью стало новое навигационное программное обеспечение, предоставляющее пользователю возможность работы с официальными электронными картами формата S-63. Кроме того, в линейке впервые появилась система в формате защищенного планшета с диагональю дисплея 13 дюймов», - сообщил генеральный директор компании «Навмарин» Алексей Мигалин.

«Комплекс создан на основе отечественного программного обеспечения «Лоция ВВП», разработанного на базе Linux компанией «ССГ Навигация». Программное обеспечение реализует все функции управления судовой коллекцией государственных электронных навигационных карт (ЭНК) внутренних водных путей России, издаваемых Росморречфлотом и Управлением навигации и океанографии Минобороны России», - отметил генеральный директор компании «ССГ Навигация» Сергей Губернаторов.

Как отмечают разработчики, в данный момент в России никто не производит навигационное оборудование для речного флота, работающее с официальными государственными навигационными картах формата S-63. NavСom Voyager станет первым комплексом данного типа.

Отображение ЭНК, навигационной и тактической информации в системах NavСom Voyager оптимизировано для систем на судах с малыми размерами поста управления.

Инновационные функции обработки пространственных данных в режиме реального времени позволяют автоматически решать основные задачи навигации, не зависящие от масштаба отображения карты.

При подключении приемника ГНСС, компаса, эхолота, автоматической идентификационной системы, программное обеспечение NavСom Voyager автоматически определяет и устанавливает параметры передачи данных, значительно снижая потребности в профессиональном обслуживании.

Регистрация данных рейса ведется с высокой частотой в течение длительного времени. Кроме автоматической регистрации стандартных данных координат, путевого угла, скорости, глубины судоводитель в любой момент может воспользоваться функцией оперативной отметки с возможностью ввести текстовое сообщение. Таким образом, выборка данных навигационного журнала с любой дискретностью и оперативные отметки служат основой для объективных суточных донесений в судоходную компанию, используемых в автоматизированных системах управления флотом.

Новый навигационный комплекс NavСom Voyager полностью соответствует федеральному закону от 14 февраля 2009 г. N 22-ФЗ «О навигационной деятельности» и Распоряжению правительства РФ N 2378-р от 17.12.2010 N 2378-р «Об утверждении Концепции развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года».