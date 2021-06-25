Интернет для маленького села и большой семьи: «Ростелеком» в Прикамье продолжает реализацию проекта по устранению цифрового неравенства

В селе Серегово Чердынского района Пермского края в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) заработала первая построенная в этом году точка доступа в интернет от «Ростелекома». Более 300 жителей села, в том числе многодетная семья Матвеевых теперь пользуются интернетом бесплатно.

В семье Матвеевых четырнадцать детей, семеро из которых — школьники. Их дом находится в центе села, в зоне действия точки доступа «Ростелекома». Появление интернета поможет ребятам скачивать книги для летнего чтения, а взрослым — заказывать онлайн-услуги. Семья Матвеевых и другие жители села теперь могут получать дистанционное образование, государственные и муниципальные онлайн-услуги. Проводной интернет, который пришел в населенный пункт в рамках проекта, также способствует развитию платежных систем и сервисов для малого и среднего бизнеса.

«Для того чтобы в Серегове появился интернет, сотрудники компании проложили оптическую линию связи длинной шесть километров от ближайшего города Чердынь. Теперь в селе публичным интернетом смогут пользоваться несколько десятков частных домов и сельский фельдшерско-акушерский пункт. Появление интернета здесь способствует и развитию краевого туризма: каждый год в Серегове проходит музыкальный фестиваль “Сердце Пармы”. Возможность пользоваться Wi-Fi со скоростью до 10 Мбит/с будет и у туристов, приезжающих на это мероприятие», — сказал директор Пермского филиала компании «Ростелеком» Петр Козловский.

«УЦН является важной программой для Пермского края, так как охватывает малые населенные пункты, в которых наиболее остро существует потребность в доступе к интернету. В 2020 г. программа была скорректирована, и теперь уже населенные пункты численностью от 100 до 500 человек будут оборудованы не только точками доступа в интернет, но и базовыми станциями сотовой связи. Так, в перспективе около 700 населенных пунктов будут оборудованы точками Wi-Fi-доступа, свыше 100 населенных пунктов — станциями сотовой связи. Таким образом, программа повысит уровень жизни сельчан», — отметил и. о. министра информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Строительство точек доступа в рамках проекта по устранению цифрового неравенства продолжается: в ближайшее время они заработают в Верещагинском (поселок Субботники, деревни Бородули, Кукеты, Нижнее Галино) и Чусовском районах (поселки и станции Кутамыш и Селянка, поселок Центральный, деревни Копально и Кучино). Для того чтобы подключить эти населенные пункты, связисты «Ростелекома» проложили 200 километров оптических линий связи. Эти Wi-Fi-станции заработают до конца июня 2021 г.

Точки с бесплатным Wi-Fi-доступом в небольших населенных пунктах устанавливаются в центре поселений таким образом, чтобы в зону охвата входили социально значимые объекты: школы, библиотеки и больницы.

Чтобы выйти в сеть через точку УЦН, пользователю нужно пройти авторизацию любым из предусмотренных способов: по СМС или с помощью подтвержденной учетной записи единого портала государственных услуг.