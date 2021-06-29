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РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом фестиваль Ладога-Трофи

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») обеспечил скоростным спутниковым интернетом международный внедорожный фестиваль «Ладога-Трофи», который прошел на прилегающей к Ладожскому озеру территории Республики Карелия. Фестиваль ежегодно объединяет любителей бездорожья: автопутешественников, квадро- и мотоциклистов, спортивных туристов, водителей грузовиков и трейл-раннеров.

Благодаря высокой пропускной способности спутниковых каналов РТКОММ организаторы фестиваля смогли обеспечить необходимые потребности в телекоммуникационных услугах всех желающих участников крупного события. Гости фестиваля имели возможность оставаться на связи с близкими и родственниками, могли отслеживать актуальные новости и, в том числе, промежуточные итоги соревнований, в режиме онлайн делились своими впечатлениями в социальных сетях.

«За 8 дней фестиваля около 3000 участников обогнули Ладожское озеро и проехали около 1300 километров по бездорожью. Всем участникам и организаторам события была чрезвычайно важна любая возможность стабильного доступа в интернет. С помощью выбранного нами оператора услуг – компании РТКОММ мы смогли обеспечить бесперебойной спутниковой связью 3 основных лагеря фестиваля: с востока - Лодейное поле, с запада - Приозерский район, с севера - озеро Раутаярви», - отметил руководитель проектов организатора фестиваля компании «ИТС ОН» Евгений Евдокимов.

«Объем потребленного участниками фестиваля спутникового трафика приблизился к 1 ТБ. Это в очередной раз демонстрирует как востребованность наших услуг, так и очевидные преимущества спутниковых решений для территорий без развитой классической проводной связи», - сказал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

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