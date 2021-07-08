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Россияне стали потреблять почти в 6 раз больше мобильного интернета, чем 5 лет назад

«Билайн.Аналитика» подсчитала, насколько вырос трафик мобильного интернета в России за последние 5 лет и выяснила, кто им больше пользуется — мужчины или женщины.

С начала 2016 г. общий рост потребления мобильного интернета составил более 545%. Причем, мужчины стали пользоваться им почти на 454% больше, тогда как женщины — на 660%. Большая часть мобильного интернета в последние 5 лет расходуется на стриминг, веб-серфинг и мобильные игры.

Молодежь до 25 лет стала пользоваться интернетом с мобильных устройств на 2478% больше, люди в возрасте от 25 до 45 лет — на 494%, с 45 до 65 — на 455 %, а те, кому за 65, качают с мобильных устройств на 784% больше информации, чем в 2016 г.

Разбивка по регионам выглядит так: Москва стала потреблять на 768% больше мобильного интернета, жители центральной России — на 561%, на северо-западе страны этот показатель составляет 458%, на востоке — 667%, а на юге — 427%.

Города-лидеры по использованию мобильного интернета располагаются в следующем порядке: на первом месте — Москва, вторую строчку занимает Санкт-Петербург, на третьей позиции Ставрополь, четвертое и пятое место — у Краснодара и Казани, шестая — Уфа, а Ростов-на-Дону и Саратов — на седьмой и восьмой строчке соответственно. Девятое место — у Барнаула, а замыкает десятку лидеров потребления мобильного интернета Екатеринбург.

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