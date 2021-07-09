МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье

МТС модернизировала мобильную сеть связи и запустила новые базовые станции LTE на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области.

МТС установила более 400 базовых станций на всей протяженности ЦКАД, которая составляет 336,5 километра. В ближайшее время компания установит еще 50 базовых станций LTE для обеспечения покрытия трассы и близлежащих населенных пунктов. Благодаря новому оборудованию на ЦКАД качество и скорость мобильного интернета вырастет также для жителей городских округов Домодедово, Истра, Солнечногорск, Одинцово, Дмитров, Богородский и Щёлково.

Средняя скорость мобильного интернета в сети LTE МТС на ЦКАД составляет более 35 Мбит/сек, что позволит в самом высоком качестве пользоваться интернет-сервисами в пути.

«ЦКАД – один из важнейших дорожных проектов Московского региона с интенсивностью движения около 40 тысяч автомобилей в сутки. Водителям и пассажирам, а также службам, обеспечивающим безопасность и порядок на дороге, нужны голосовая связь и доступ к мобильному интернету в режиме 24/7, и мы делаем все необходимое, чтобы предоставить им эту возможность. Уже сейчас на всей действующей трассе можно не только разговаривать, но и оплатить проезд по платному участку дороги через мобильное приложение, проложить маршрут, послушать подкаст и даже посмотреть сериал, – отметил директор по стратегии и развитию МТС Московского региона Дмитрий Поляков. – Мы продолжим работы по улучшению сети на дороге, чтобы участники движения по новой дороге могли решать свои задачи в пути также свободно и легко, как в Москве».