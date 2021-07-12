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«Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE

«Мегафон» будет развивать собственную сеть в ближайшие семь лет в партнерстве с Huawei, Nokia и ZTE. Компании стали победителями тендера на поставку оборудования для сетей радиодоступа. Первый масштабный проект стартует в Москве и Московской области уже в этом году.

Выбранное оборудование имеет лучшую энергоэффективность и обладает более высокой производительностью по сравнению с предыдущими поколениями, что позволит компании не только развивать собственные сервисы и предоставлять услуги максимально высокого качества, но и оптимизировать операционные расходы.

В рамках тендера зафиксированы регионы, в которых «Мегафон» будет работать с каждым поставщиком. С Nokia планируются проекты в ЦФО, включая Москву и Московскую область, и на Кавказе, ZTE – в Челябинске, Оренбурге и Чувашии, Huawei – в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.

«Мы рады объявить результаты тендера и начать работу с партнерами. Высокое качество связи для абонентов – наша основная задача. «Мегафон» на протяжении нескольких лет лидирует по скорости мобильного интернета в России. В наших ближайших планах – обновление инфраструктуры в ключевых регионах. Новое современное оборудование дает нам возможность развивать услуги на базе всех стандартов связи, а также использовать преимущества динамического распределения спектра. Все оборудование поддерживает технологии MIMO высоких порядков, в результате чего мы сможем обеспечить 2-5 кратный рост пиковых скоростей для современных смартфонов», – отметил директор по сетевой инфраструктуре «Мегафона» Валентин Полозенко.

Первым масштабным проектом, реализованным по результатам тендера, станет стратегическая модернизация сети на территории Москвы и Московской области. Работы будут запущены уже в третьем квартале 2021 года совместно с Nokia.

Проект позволит увеличить емкость сети и улучшить качество услуг, обеспечив пиковые скорости более 1 Гбит/с, в частности, за счет использования самого современного оборудования, а также рефарминга всех существующих диапазонов в LTE.

Владимир Бахур

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