В «Сберзвуке» появился раздел с эксклюзивными записями живых выступлений мировых и российских звезд

Аудиосервис «Сберзвук» запустил новый раздел в приложении: в нем собраны записи концертов и живых выступлений на радио мировых и российских звезд. Тысячи лайвов от легенд международной рок и поп-сцены обнародованы на территории России впервые.

Пользователям «Сберзвука» стала доступна уникальная коллекция музыки в живом исполнении Мадонны, AC/DC, The Doors, Дэвида Боуи, Santana, Aerosmith, B.B.King и других артистов с мировым именем. Аудиосервис заключил соглашение с лейблом Lumi и пополнил каталог 4 тыс. эксклюзивных треков периода 1960-2000 гг.

«Одна из задач «Сберзвука» — сделать музыку доступной для всех. Мы хотим, чтобы в нашем сервисе у пользователя был широкий и многообразный выбор контента для каждого: от меломанов и просто любителей музыки, до аудиофилов и поклонников определенных жанров или групп. Мы рады поделиться бесценным архивом раритетных записей, которые ранее не публиковались на территории России и СНГ. Это уникальная возможность прочувствовать атмосферу самых разных эпох: от расцвета хардрока до поп-панка. Услышать ту самую гармошку Боба Дилана прямиком из шестидесятых, звучание гитарных струн у Pink Floyd в Interstellar Overdrive, ощутить себя в танц-партере на выступлении Мадонны и сравнить звучание ранних Fleetwood Mac с их выступлениями в конце 80-х. Просто послушайте, как артисты общаются со зрителем, как сотни и тысячи рук отвечают приветствием! Кроме того, концертное звучание прошлого звучит теплее, у него свое характерное уютное звучание. Уверен, такая подборка отзовется в сердце каждого», — сказал руководитель отдела лицензирования «Сберзвука» Юрий Лисов.

Послушать аудиозаписи можно в специальном концертном разделе приложения «Сберзвук». Помимо эксклюзивной коллекции, здесь представлены сотни концертных записей со всего мира, включая Aerosmith, Pink, Whitney Houston. Среди российских звезд пользователям доступны концертные записи Лободы, Би-2, группы Нервы и многие другие.

Чтобы найти раздел в «Сберзвуке», нужно: в приложении – зайти на главный экран приложения и пролистать влево раздел «Новое и актуальное» до раздела «Концерты». Также можно нажать на строку поиска и выбрать «Концерты» среди жанров; на сайте – зайти на сайт «Сберзвука», в меню справа нажать «Жанры и Настроения» и выбрать «Концерты».