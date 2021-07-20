Iridium разработала спутниковый мониторинг транспорта Iridium EDGE

Iridium (глобальный оператор спутниковой связи со 100% покрытием земной поверхности) выпустили на рынок устройство для мониторинга транспорта Iridium EDGE, которое интегрируется с уже установленными GSM контроллерами.

Специалисты компании Iridium создали устройства спутникового мониторинга транспорта Iridium EDGE. Их главное отличие от стандартного мониторинга транспорта в том, что они легко встраиваются в большинство современных систем мониторинга. Iridium EDGE можно подключить к уже установленному в автомобиле устройству (например, «АвтоГРАФ») через стандартный интерфейс. Устройство «АвтоГРАФ» уже установлено на сотнях грузовых автомобилей, но когда заканчивается GSM-покрытие, водители исчезают с радаров - устройство Iridium EDGE обеспечивает водителей связью повсеместно и возможностью отправить экстренное сообщение.

Система гарантирует безопасность груза через отслеживание местоположения и срабатывание контрольных датчиков, а также безопасность сотрудников — с помощью кнопки SOS, мониторинга состояния и возможности отправлять и принимать сообщения. Плюс ко всему Iridium EDGE предоставляет дуплексную связь — сотрудник не просто отправляет сигнал о помощи и видит, что сигнал получен, но и получает ответное сообщение.

«В условиях чрезвычайной ситуации это важно, ведь так человек поймет, что действительно может рассчитывать на помощь. Сотрудник может получить сообщения из центра с индивидуальными инструкциями и рекомендациями. Кроме того, водитель автомобиля может отправлять собственные сообщения, а система будет автоматически отправлять данные с критически важных датчиков. Так, как компания может быть уверена, что водитель не пропадет с радаров, а значит будет в безопасности, а груз под контролем,» — отмечает менеджер по развитию бизнеса Iridium Илья Васильев.

Ежемесячная стоимость мониторинга через спутниковый канал связи Iridium варьируется в зависимости от поставленной задачи и ее реализации. Минимальный тарифный план (~450 рублей в месяц) для Iridium EDGE позволяет отправлять 50 стандартных событий в месяц: на одно устройство выделяется 1 Кб передачи трафика через спутниковую сеть Иридиум, а отправка стандартного события занимает не более 20 байт. Кроме этого, у компании Iridium есть набор гибких тарифов которые позволят эффективно использовать денежные средства под поставленные задачи. Стоимость самого устройства начинается от 18 000 руб и является одной из самых низких на рынке спутникового мониторинга. Дооборудовать текущую систему стало легче.