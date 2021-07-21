Израильский телеком-провайдер Radwin автоматизировал резервное копирование с помощью решения Commvault и систем хранения Netapp

Commvault, производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, сообщил о завершении проекта, в рамках которого израильский телеком-провайдер внедрил Commvault Backup & Recovery вместе с системой хранения Netapp как унифицированное решение для защиты различных рабочих нагрузок. В результате этого проекта Radwin улучшил эффективность управления данными и значительно сократил затраты на обслуживание резервного копирования.

Radwin – израильская телекоммуникационная компания, производитель телекоммуникационного оборудования и провайдер услуг. Основана в 1997 г. и присутствует на рынках более 120 стран мира, в том числе и в России. В компании использовались сложные процедуры резервного копирования и управления записанными на ленту резервными копиями. Требовалось современное решение для защиты данных, которое может обслуживать различные рабочие нагрузки, включая виртуальные машины, приложения Salesforce и облачные сервисы.

Commvault совместно с Netapp предложили простое и популярное решение, которое устранило все проблемы, стоящие перед заказчиком. Решение состояло из двух основных компонентов: Commvault Backup & Recovery и системы хранения данных Netapp для локального резервного копирования. Был так же подключен облачный сервис S3 для долговременного хранения резервных копий.

По итогам проекта продолжительность резервного копирования сократилась на 50%; обслуживание операций резервного копирования значительно упростилось при переходе от лент к использованию решения Commvault, которое бесшовно интегрировано с облаком S3; заказчик получил единое решение для резервного копирования данных из разных источников; выполнены все требования бизнеса к политикам кратковременного и долговременного хранения резервных копий.

«Мы решили заменить прежнее решение на Commvault, потому что у этого решения намного лучше управляемость, и оно совместимо с различными рабочими нагрузками, включая Salesforce и облачные приложения», – сказал Авиэль Дахан, ИТ-менеджер Radwin.