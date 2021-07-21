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«Ростелеком» запустил первые базовые станции на Средневилюйском газоконденсатном месторождении

«Ростелеком» запустил в опытную эксплуатацию две базовые станции в рамках проекта строительства частной сети стандарта LTE (Private LTE, pLTE) для Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). Сеть pLTE развернута на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения (ГКМ) в Республике Саха (Якутия). Она обеспечит ЯТЭК надежную передачу данных с учетом требований информационной безопасности и станет основой для внедрения цифровых технологий в промышленности.

Основное отличие частной сети стандарта LTE от публичной — наличие частного ядра pLTE, которое развернуто у клиента и стыкуется с корпоративной сетью передачи данных (КСПД) клиента. К нему подключаются базовые станции, где хранятся ключи от сим-карт. Это обеспечивает высокую надежность и безопасность.

Всего в рамках контракта «Ростелеком» построит и введет в эксплуатацию пять базовых станций и центральный узел pLTE. Используемые диапазоны частот базовых станций 800 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц гарантируют высокую скорость передачи данных и широкий радиус покрытия.

«Мы уже ввели в опытную эксплуатацию две базовые станции, в коммерческую эксплуатацию все объекты планируем запустить в сентябре. Благодаря pLTE на производстве ЯТЭК будут внедрены цифровые решения, которые позволят удаленно контролировать работу скважин и систему трубопроводного транспорта, а также помогут обеспечить безопасность на производстве», — отметил директор филиала «Сахателеком» «Ростелеком» Константин Войтеховский.

«Проект развития мобильной связи на Средневилюйском ГКМ мы реализуем в рамках концепции цифрового месторождения ЯТЭК, утвержденной советом директоров компании в 2020 г. Широкополосная сеть pLTE станет инфраструктурной базой для цифровой трансформации компании, создаст основу для работы всех цифровых сервисов, позволяющих повысить прозрачность, эффективность и безопасность бизнес-процессов», — отметил генеральный директор ЯТЭК Андрей Коробов.

Также на базе сети pLTE «Ростелеком» развернет тестирование цифровых сервисов «Умная каска», «Умный браслет» и «Цифровой рабочий».

Программно-аппаратный комплекс «Умная каска» позволит диспетчеру предприятия в режиме реального времени осуществлять мониторинг местонахождения работника, контролировать его положение в пространстве, получать информацию о рисках для жизни и здоровья, а также создавать оптимальные треки для обходчиков.

Вместе с умной каской сотрудники ЯТЭК получат умный браслет, осуществляющий сверхточное позиционирование работника и детальный мониторинг состояния его здоровья. В случае происшествия устройство автоматически передаст последние координаты сотрудника, отправит сигнал тревоги на диспетчерский пульт и активирует специальную сеть для поиска. Кроме того, браслет постоянно передает данные о пульсе, водном и энергетическом балансе, уровне глюкозы и состоянии активности. Вся информация сохраняется в системе, что позволяет с большей точностью принимать решение о допуске сотрудника до того или иного вида работ, а также анализировать потенциальные риски для жизни и здоровья, даже не связанные с производственной деятельностью, и своевременно принимать профилактические меры.

Сервис «Цифровой рабочий» позволяет эффективно распределять работы в соответствии с квалификацией, графиком и местонахождением сотрудников, удаленно ставить задачи каждому работнику и контролировать процесс их выполнения. При интеграции с информационными системами решение способно автоматизировать учет, списание и дозаказ материалов и оборудования, формировать графики учета рабочего времени и другие трудоемкие поддерживающие операции.

Кроме того, на предприятии будут реализованы сервисы «Умная скважина» и видеонаблюдение с функцией видеоаналитики. Телеметрия умной скважины будет реализована с помощью технологии NB-IoT. Сервис позволит сотрудникам компании управлять производственными объектами на расстоянии. Например, считывать данные о давлении и температуре на скважинах, не оборудованных электроснабжением. При этом датчик будет работать в энергосберегающем режиме на встроенной батарее не менее трех лет.

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