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Связь МТС появилась в перегонах еще двух линий петербургского метро

МТС сообщает, что абоненты МТС теперь могут пользоваться связью в перегонах еще двух линий метро - Кировско-Выборгской («красной») и на участке Невско-Василеостровской («зеленой») линии. Таким образом, скоростной мобильный интернет и стабильная связь МТС доступны абонентам на 4 из 5 линий петербургского метро.

Ранее МТС построила современную 5G-ready сеть в 24 перегонах Московско-Петроградской и Правобережной линий Петербургского метрополитена. Теперь абоненты получили доступ к сервисам мобильной связи еще в 27 перегонах метро - на Кировско-Выборгской и Невско-Василеостровской линиях от станции «Рыбацкое» до станции «Приморская». Расширение покрытия произошло в рамках соглашения между МТС и ВымпелКом (ТМ «Билайн») об обмене доступом к построенным участкам.

Пассажиры могут во время поездки в метро продолжать общение в социальных сетях, смотреть фильмы и видеоролики в HD-качестве, играть в онлайн-игры, а также совершать звонки, не прерывая интернет-сессию, с помощью технологии VoLTE.

«В конце 2020 года МТС обеспечила связью перегоны «синей» линии метрополитена, а в начале этого года – перегоны «оранжевой». И по активному росту интернет-трафика мы видим, насколько мобильная связь в подземке является востребованной у петербуржцев. Продуманные технические решения позволили изначально строить сеть таким образом, что ее могут одновременно использовать несколько операторов связи», — отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Сеть МТС развернута на всех станциях подземки, в том числе в вестибюлях, эскалаторах, платформах и технических помещениях. Планируется, что в остальных тоннелях связь МТС появится в течение года.

Владимир Бахур

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