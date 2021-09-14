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Tele2 инвестирует 490 млн рублей в развитие современных услуг связи в Республике Коми

Tele2, оператор мобильной связи, и правительство Республики Коми подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития цифровой экономики и телекоммуникационной инфраструктуры региона. Планируемый объем инвестиций Tele2 в 2021 г. – 490 млн руб.

Стороны нацелены на активное развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в регионе и реализацию программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В фокусе оператора: совершенствование и расширение зоны покрытия мобильной сети передачи данных в стандартах 4G и 2G, повышение доступности современных услуг связи и цифровых сервисов.

Отдельное перспективное направление – это реализация проектов на основе аналитики больших данных, которые могут применяться в градостроительстве, развитии дорожной инфраструктуры и туристического потенциала региона, логистике, развитии розничных сетей, оптимизации производственных процессов.

До конца 2021 г. будут модернизированы действующие объекты сети и запущены новые базовые станции в Усинском, Вуктыльсом, Сосногорском, Ухтинском и Сыктывкарском городских округах, Ижемском, Койгородском, Корткеросском, Прилузском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Усть-Цильменском районах. На реализацию этого проекта Tele2 направит 490 млн руб.

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